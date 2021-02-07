Застройщик представил эскиз отеля у Бозжыры

В бозжыринском амфитеатре планируется строительство бутик-отеля с виллами, бассейнами, рестораном, конюшней, вертолетной площадкой, СПА, фитнес-центром и "прочими зданиями и сооружениями для обеспечения комфортного отдыха согласно эскизному проекту", пишет "инАктау".
Общая площадь основных зданий и сооружений объекта займет 24 тыс. квадратных метров.
О планах построить отель в урочище Бозжыра стало известно в ноябре прошлого года. После общественной критики место строительства было решено перенести на 4 километра от "клыков" Бозжыры.
Ранее американский писатель, путешественник, член научного общества National Geographic, двукратный лауреат Пулитцеровской премии Пол Салопек назвал стройку в урочище Бозжыра преступлением против казахского народа.
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