Застройщик представил эскиз отеля у Бозжыры

Актау. 6 февраля. Kazakhstan Today - На общественных слушаниях, которые прошли 5 февраля, ТОО "TETHYS AKTAU IV" представила эскиз проекта "Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области", передает Kazakhstan Today.

В бозжыринском амфитеатре планируется строительство бутик-отеля с виллами, бассейнами, рестораном, конюшней, вертолетной площадкой, СПА, фитнес-центром и "прочими зданиями и сооружениями для обеспечения комфортного отдыха согласно эскизному проекту", пишет "инАктау"

Общая площадь основных зданий и сооружений объекта займет 24 тыс. квадратных метров.

О планах построить отель в урочище Бозжыра стало известно в ноябре прошлого года. После общественной критики место строительства было решено перенести на 4 километра от "клыков" Бозжыры.

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