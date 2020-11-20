Жители села в Актюбинской области требуют закрыть свиноферму

Актобе. 19 ноября. Kazakhstan Today - Жители села Бестамак утверждают, что уже несколько лет мучаются от вони, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", сельчане утверждают, что все нечистоты с фермы сливают в реку Илек, а близ населенного пункта устроили скотомогильник, куда сбрасывают отходы от забоя свиней.

19 ноября в Бестамак выехали работники областного и районного акиматов, экологи и ветинспекторы.

Создана комиссия, куда вошла инициативная группа из 10 человек, кроме этого, специалисты департамента экологии, ветеринарного контроля, земельной инспекции, и как только будет получено разрешение, они начнут проверку. С января 2020 года объявлен мораторий на проверку предприятий малого и среднего бизнеса, все должно быть по закону. Производство в один день невозможно остановить. Если будут нарушения, будут составлены акты и направлены в суд. С исполнительным директором предприятия мы пришли к согласию, чтобы до завершения проверки предприятие остановило забой свиней. Только после исправления нарушений возобновят работу", - сообщил замакима Актюбинской области Амангали Бердалин.

В свою очередь, главный эколог Актюбинской области отметил, что в связи с жалобами сельчан назначена внеплановая проверка. Руководителя предприятия предупредили, что с 20 ноября начнется проверка, но "нарушение экологических норм налицо".

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