Объем производства за 3 года увеличен вдвое. В горнодобывающем секторе впервые с 2011 года обеспечен рост на 15,5%, произведено продукции на 361,7 млрд тенге. Предприятиями обрабатывающей отрасли произведено продукции на 450,4 млрд тенге, с ростом на 35,4 млрд тенге.