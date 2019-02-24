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Fitch Ratings подтвердило рейтинги "Самрук-Энерго" на уровне "BB", прогноз "Стабильный"Подтверждение рейтингов обусловлено тем, что компания добилась значительных успехов в снижении доли заемных средств, достижении высоких показателей и значительных финансовых результатов Группы за 2018 год, которые превзошли ожидания аналитиков.
- Казахстан ввел временный запрет на ввоз бензина из России по железной дороге
Казахстан ввел временный запрет на ввоз бензина из России по железной дороге"Ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина (код ТН ВЭД 2710 12 41 - 2710 12 590 0)".
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Изменился состав совета директоров Фонда финансовой поддержки сельского хозяйстваВ настоящее время совет директоров АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" состоит из пяти человек: Омаров Ж.Д., Утепбаев Б.О., Ахметкалиева А.С., Бисенов М.С., Жолдасов Е.Р.
- Изменен состав правления АО "Цеснабанк"
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- В Костанае рекордными темпами идет строительство жилья
В Костанае рекордными темпами идет строительство жильяВ 2019 году план по вводу жилья составляет 330,0 тыс. квадратных метров с ростом на 10%. Будет построен 41 многоэтажный жилой дом, общей площадью 243,2 тыс. квадратных метров.
- В Костанайской области достигнут значительный рост экономики
В Костанайской области достигнут значительный рост экономикиОбъем производства за 3 года увеличен вдвое. В горнодобывающем секторе впервые с 2011 года обеспечен рост на 15,5%, произведено продукции на 361,7 млрд тенге. Предприятиями обрабатывающей отрасли произведено продукции на 450,4 млрд тенге, с ростом на 35,4 млрд тенге.
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- Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE составил 376,73 тенге за доллар
Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE составил 376,73 тенге за долларСуммарный объем торгов - 130 850 тыс. USD (-60 850 тыс. USD).
- Об обеспечении многодетных семей жильем рассказал аким Карагандинской области
Об обеспечении многодетных семей жильем рассказал аким Карагандинской области"Предусмотрены кредиты до 15 млн тенге по ставке 2% годовых. Первоначальный взнос - 10%. При этом будут установлены требования к доходам: не выше полтора прожиточных минимума на одного члена семьи - это 44 547 тенге".
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