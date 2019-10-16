Промпроизводство в Казахстане в январе - сентябре выросло на 3,3%

Алматы. 15 октября. Kazakhstan Today - Индекс промышленного производства в январе-сентябре 2019 года составил 103,3%, передает Kazakhstan Today.

"В январе - сентябре 2019 года по сравнению с январем - сентябрем 2018 года увеличилась добыча металлических руд. Возросли объемы производства продуктов питания, напитков, нефтепереработки, фармацевтических продуктов и машиностроения. При этом снизилось производство табачных изделий и черной металлургии", - сообщили в Комитете по статистике МНЭ РК.

Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 14 регионах республики.

За отчетный период в РК добыто 67 млн тонн нефти, включая газовый конденсат, что на 0,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство бензина выросло на 14,7%, до 3,2 млн тонн, газойлей (дизельного топлива) - на 8,8%, до 3,8 млн тонн.

Также выросло на 11% производство рафинированной меди и составило 0,4 млн тонн, на 14,5% выросло производство медных руд и составило 89,4 млн тонн.

За отчетный период произведено 77,7 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 2% меньше показателя за аналогичный период 2018 года.





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