В Акмолинской области продолжается реализация бизнес-идей в рамках проекта "Бастау Бизнес"

Кокшетау. 8 июня. Kazakhstan Today - Более шестисот грантов на реализацию бизнес-идей через государственную программу продуктивной занятости "Енбек" запланировано этом году в Акмолинской области, передаёт Kazakhstan Today.

Как сообщает управление внутренней политики, гранты на ведение бизнеса получили 35 человек.

Напомним, что в данном проекте могут участвовать безработные и самозанятые, а также проживающие в сельских населенных пунктах и в малых городах. Обязательным условием участия является наличие сертификата о прохождении обучения по проекту "Бастау Бизнес". Основам предпринимательства в области до конца года планируют обучить 1363 человек.

Предприниматель Жаксылык Азнабаев из района Биржан-сала стал одним из тех, кто получил льготный кредит на развитие собственного дела. Перед тем как получить поддержку от государства, бизнесмен приобрел 600 гусей. На средства, полученные в рамках льготного кредитования, он купил два дома для гусиной фермы.

Здесь есть огороженный вместительный курятник, где поселилось около 700 кур немецкой породы Lohmann White, купленных благодаря займу. Одна представительница этой породы за яйценоский период способна принести нашему хозяйству более 300 яиц и продолжает нестись даже в зимний период", - рассказал Жаксылык Азнабаев.

Сегодня производство уже налажено в трех направлениях - инкубация яиц, разведение гусят и их продажа, а также разведение гусей на мясо.

К слову, в регионе микрокредиты получили уже порядка 50 человек и около 40 человек стали обладателями грантов.

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