Глава "СК-Фармация": Врачам подходит зарплата в миллион тенге

Нур-Султан. 10 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня во время онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций при президенте РК председатель правления ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев поделился своим мнением о том, какова должна быть зарплата врачей в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

На вопрос о том, сколько должен зарабатывать врач для того, чтобы заниматься только своей работой и не погрязать в социальных проблемах, Искалиев ответил, что вопрос не в его компетенции, "но недавно в СМИ было озвучено, что с учетом всех вычетов в размере миллиона тенге им подходит зарплата".

Со всеми надбавками есть такие врачи, которые такую зарплату кажется получают", - уточнил глава ТОО .

Напомним, ранее директор республиканского центра развития здравоохранения Канат Тосекбаев сообщил, что к 2025 году средняя заработная плата врачей будет составлять не менее 550 тыс. тенге , а сейчас размер средней зарплаты врачей в РК составляет 258 708 тенге.

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