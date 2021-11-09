НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - Шымкент опередил Алматы по объему нетто-продаж долларов США за январь - сентябрь 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Объем нетто-продаж обменными пунктами показал рост по всем популярным у казахстанцев валютам. Так, объем купленных казахстанцами за январь-сентябрь 2021 года долларов США превышает объем сданных в обменные пункты почти на 1,2 трлн тенге, что на 7,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объем нетто-продаж российских рублей за год вырос на 32,5%, до 510,1 млрд тенге, а евро - сразу на 65,5%, до 214,4 млрд тенге за январь-сентябрь текущего года", - пишет ranking.kz.

Как сообщает источник, в разрезе регионов РК по объему "чистых" продаж долларов США обменными пунктами Алматы уступил лидерство Шымкенту: 289,2 млрд тенге против 406,5 млрд тенге соответственно. В совокупности нетто-продажи двух южных мегаполисов составили 59,2% от всего объема по стране.

По нетто-продажам обменными пунктами российских рублей наибольшие объемы традиционно наблюдались в регионах, граничащих с Россией - Восточно-Казахстанской (76,2 млрд тенге), Западно-Казахстанской (63,7 млрд тенге) и Павлодарской (61,5 млрд тенге) областях. На долю перечисленных регионов пришлось 39,5% всего объема нетто-продаж рублей по республике.

По нетто-продажам евро лидирует Алматы, на который пришлась треть всего объема по Казахстану - 71,5 млрд тенге. Следом идут Нур-Султан (31,6 млрд тенге) и Шымкент (29,7 млрд тенге).

Официальный обменный курс доллара США в среднем за сентябрь 2021 года составил 425,51 тенге за 1 USD, что на 0,1% выше по сравнению с августом текущего года и на 0,4% - по сравнению с сентябрем 2020 года.

Российский рубль за месяц подорожал на 1%, а за год - на 4,5%, до 5,84 тенге за 1 RUB.

Курс евро по сравнению с августом 2021 года и сентябрем 2020 года вырос лишь на 0,1%, составив в среднем за сентябрь 2021 года 501,32 тенге за 1 EUR.