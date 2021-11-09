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Шымкент опередил Алматы по объему нетто-продаж долларов США

08.11.2021, 13:38 33697
НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - Шымкент опередил Алматы по объему нетто-продаж долларов США за январь - сентябрь 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Объем нетто-продаж обменными пунктами показал рост по всем популярным у казахстанцев валютам. Так, объем купленных казахстанцами за январь-сентябрь 2021 года долларов США превышает объем сданных в обменные пункты почти на 1,2 трлн тенге, что на 7,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объем нетто-продаж российских рублей за год вырос на 32,5%, до 510,1 млрд тенге, а евро - сразу на 65,5%, до 214,4 млрд тенге за январь-сентябрь текущего года", - пишет ranking.kz.

 
Как сообщает источник, в разрезе регионов РК по объему "чистых" продаж долларов США обменными пунктами Алматы уступил лидерство Шымкенту: 289,2 млрд тенге против 406,5 млрд тенге соответственно. В совокупности нетто-продажи двух южных мегаполисов составили 59,2% от всего объема по стране.
 
По нетто-продажам обменными пунктами российских рублей наибольшие объемы традиционно наблюдались в регионах, граничащих с Россией - Восточно-Казахстанской (76,2 млрд тенге), Западно-Казахстанской (63,7 млрд тенге) и Павлодарской (61,5 млрд тенге) областях. На долю перечисленных регионов пришлось 39,5% всего объема нетто-продаж рублей по республике.
 
По нетто-продажам евро лидирует Алматы, на который пришлась треть всего объема по Казахстану - 71,5 млрд тенге. Следом идут Нур-Султан (31,6 млрд тенге) и Шымкент (29,7 млрд тенге).
 
Официальный обменный курс доллара США в среднем за сентябрь 2021 года составил 425,51 тенге за 1 USD, что на 0,1% выше по сравнению с августом текущего года и на 0,4% - по сравнению с сентябрем 2020 года.
 
Российский рубль за месяц подорожал на 1%, а за год - на 4,5%, до 5,84 тенге за 1 RUB.
 
Курс евро по сравнению с августом 2021 года и сентябрем 2020 года вырос лишь на 0,1%, составив в среднем за сентябрь 2021 года 501,32 тенге за 1 EUR.
 
 
Также директор департамента монетарных операций Национального банка Республики Казахстан Нуржан Турсунханов прокомментировал текущее ослабление тенге и рассказал, почему национальная валюта не укрепилась вопреки высоким ценам на нефть.
 

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Глава Нацбанка отчитался перед президентом о мерах по борьбе с инфляцией

08.11.2021, 17:52 37369
НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ. - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за 10 месяцев текущего года, о продолжении роста инфляционного давления и цен на продовольствие в мире. Также озвучены прогнозы МВФ по стабилизации инфляции и риску оттока капитала с развивающихся рынков в связи с переходом развитых стран от стимулирующей к нейтральной денежно-кредитной политике, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Досаев доложил о ходе исполнения поручения президента по реализации совместно с правительством комплекса мер антиинфляционного реагирования, о сохранении годовой инфляции в октябре на уровне 8,9% на фоне незначительного снижения роста продовольственных цен.
 
Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву представлена предварительная оценка платежного баланса за 9 месяцев текущего года, который сложился со снижением дефицита до уровня $3 млрд на фоне улучшения торгового баланса. Дальнейшее улучшение платежного баланса сдерживается ростом потребительского импорта.
 
Президент был проинформирован о росте золотовалютных резервов за счет повышения цен на золото и восстановлении инвестиционного дохода Национального фонда с начала года до $2 млрд (3,44%).
 
Согласно данным Национального банка, отмечен рост пенсионных активов и увеличение инвестиционного дохода за счет диверсификации портфеля ЕНПФ.
 
Ерболат Досаев также сообщил о готовности к запуску в пилотном режиме Национальной платежной системы во исполнение поручения главы государства.
 
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений.
 
 

В Казахстане в октябре на 11,7% уменьшилось количество сделок купли-продажи жилья

08.11.2021, 17:11 43336
НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - В Казахстане в октябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 11,7% и составило 44 464, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Количество сделок купли-продажи жилья за январь - октябрь 2021 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 89,1%", - сообщили в пресс-службе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. 

 
В январе - октябре 2021 года было совершено 464 978 сделок купли-продажи жилья.
 
Согласно данным ведомства, наибольшее количество сделок было совершено в Алматы (6537 сделок), Нур-Султане (6441 сделка) и Карагандинской области (5121 сделка). Наименьшее количество было зарегистрировано в Северо-Казахстанской области - 862 сделки.
 
 

Наибольшую оплату труда предлагают в Атырауской области, средний уровень зарплаты составляет 419,1 тыс. тенге

08.11.2021, 16:38 50680
НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали о количестве публикуемых вакансий на Электронной бирже труда и предлагаемой заработной плате на рынке труда, передает KAZAKHSATN TODAY.
 
По данным АО "Центр развития трудовых ресурсов" (ЦРТР), в октябре 2021 года на Электронной бирже труда (ЭБТ) было размещено 139,6 тыс. вакансий и 49 тыс. резюме. Так, в октябре количество публикуемых вакансий увеличилось лишь незначительно, а количество резюме вовсе сократилось на 21%, тем самым показывая замедление процессов на рынке труда.
 
В целом спрос на ЭБТ все более отражает сезонные потребности на рынке труда, а предложение скорее показывает специалистов, постоянно находящихся в поиске работы. Так, в октябре сохранилась потребность в истопниках и кочегарах, но в поисках работы все те же юристы, финансисты и животноводы.
 

В сравнении с предыдущими месяцами в октябре снизился спрос на учителей и интервьюеров. Наряду с этим, на ЭБТ выросло число вакансий для работников отрасли строительства - арматурщиков и бетонщиков. Общая потребность в них в октябре составила 2,2 тыс. вакантных позиций, что на 1,8 тыс. больше, чем предыдущем месяце. Предположительно, повышенный спрос на эти вакансии послужил стимулом в увеличении заработной платы, к примеру, до 500 тыс. тенге в Атырауской области", - рассказала управляющий директор ЦРТР Александра Молчановская.

 
В разрезе регионов самыми активно-ищущими новых сотрудников на ЭБТ в октябре стали работодатели из Туркестанской области (14% от всех вакансий). Также высокая потребность в новых кадрах наблюдалась в городах Шымкент (11%), Алматы (10%), и Нур-Султан (9%). При этом в прошлом месяце в Шымкенте было размещено в 3,6 раза меньше вакансий. В то время как в Алматинской области, напротив, число предложений о работе сократилось в 2 раза (-51%).
 

При этом почти каждая пятая вакансия на ЭБТ в октябре была опубликована индивидуальными предпринимателями, причем порядка 62% вакантных мест от них приходятся на 3 региона - Костанайскую и Туркестанскую области, а также на город Шымкент", - добавила Александра Молчановская.

 
Что касается заработной платы, то она варьируется от региона к региону, и соответственно, от профессии к профессии. Так, наибольшую оплату труда предлагают в Атырауской области, где в октябре были открыты 11 вакантных позиций с заработной платой от 1,2 млн тенге до 1,5 млн тенге в месяц. Такой уровень доходов работодатели предлагают руководителям и менеджерам проектов, координаторам по базовому техническому обслуживанию, главным инженерам (в обрабатывающей промышленности), инженерам-механикам, инженерам-конструкторам, инженерам-программистам, инженерам по комплектации оборудования и технической поддержки в области телекоммуникаций. В целом стоит отметить, что Атырауская область является лидером по величине заработной платы среди регионов, там средний уровень зарплаты равен 419,1 тыс. тенге по состоянию на 3-й квартал текущего года.
 
Наряду с Атырауской областью вакансии с относительно высокой оплатой труда на ЭБТ можно было найти в промышленных Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской областях и в крупных городах: Нур-Султане и Алматы, где "ценник" на труд варьировался от 600 тыс. до 800 тыс. тенге.
 
Вместе с тем, в октябре предлагаемая оплата труда для неквалифицированных рабочих (29,3 тыс. вакансий) по стране составляла всего 58,1 тыс. тенге. В то время как для сотрудников сферы образования (8,8 тыс. вакансий) средняя предлагаемая зарплата по РК была равна 86,4 тыс. тенге. Больше казахстанские работодатели готовы платить строителям, а именно 94,8 тыс. тенге в месяц, которым было предложено 6,4 тыс. вакансий.
 
В свете повышенной потребности в кадрах здравоохранения, более высокая зарплата наблюдается у врачей и среднего медицинского персонала, где предлагалось в среднем 114,9 тыс. тенге на 3,1 тыс. вакансий. В среднем оплата труда, указанная работодателями на ЭБТ, выше, чем у специалистов здравоохранения, только для руководителей высшего звена, высших должностных лиц, законодателей и госслужащих - 172,3 тыс. тенге (1 тыс. вакансий), руководителей (управляющих) специализированных подразделений в корпоративном секторе в сфере производства и сервисных услуг - 166,1 тыс. тенге (1,8 тыс. вакансий) и специалистов в области науки (статистики) и техники (инженеры по промышленной безопасности, охране труда и технике безопасности, инженеры-сметчики) - 145,7 тыс. тенге (2,3 тыс. вакансий).
 
Таким образом, по данным ЭБТ, с одной стороны, размер оплаты труда соответствует уровню квалификаций потенциальных соискателей, а с другой стороны наблюдаются диспропорции в разрезе отраслей, что очевидно связано с производительностью труда в них. Соответственно, уровень оплаты в высокопроизводительной промышленности (валовая добавленная стоимость на 1 занятого - 9 240,6 тыс. тенге) значительно выше, чем в образовании (1 253,6 тыс. тенге) или здравоохранении (1 538,9 тыс. тенге). 

 

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