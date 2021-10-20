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В Нацбанке рассказали о причинах ослабления тенге к рублю на фоне дорожающей нефти

19.10.2021, 13:42 58591
АЛМАТЫ. 19 ОКТЯБРЯ - Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова рассказала о причинах усиления рубля против тенге, начавшегося еще во II квартале текущего года, но ускорившееся в последнее время, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Нацбанка, с середины второго квартала текущего года происходит постепенное ослабление обменного курса тенге по отношению к российскому рублю. Текущие котировки торгуются на уровне 5,98-6,00 тенге за рубль.
 
Как отмечает Алия Молдабекова, наблюдающееся ослабление национальной валюты по отношению к российскому рублю происходит по ряду объективных причин. 
 

Во-первых, как мы уже неоднократно отмечали, возобновление экономической активности и реализация отложенного спроса ведет к росту импорта. Доля Российской Федерации в общем импорте остается на высоком уровне и составляет 40,7% за январь-август 2021 года, что на 6,3 процентного пункта больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - пояснила она.

 
Во-вторых, наблюдается увеличение импорта российских товаров на фоне возросшего спроса со стороны бизнеса и населения на фоне продолжающихся фискальных стимулов и повышения располагаемых доходов. По результатам II квартала текущего года импорт из России достиг 4,2 млрд долларов, увеличившись на 36,1% по сравнению со вторым кварталом 2020 года, тогда как аналогичный показатель в первом квартале текущего года составлял 2,4%.
 

Таким образом, повышенный внутренний спрос на импорт российских товаров ведет к смещению паритета курса тенге к рублю в сторону ослабления. О возросшем спросе на российские рубли также свидетельствует увеличение объема биржевых торгов парой тенге-рубль на Казахстанской фондовой бирже: так средний объем торгов в течение первого квартала 2021 года составлял 1,9 млрд рублей в месяц, тогда как в третьем квартале текущего года эта цифра выросла до 5,2 млрд рублей", - сообщила зампредседателя Нацбанка.

 
Также наблюдается рост нетто-продаж рублей в обменных пунктах с начала года на 26,6%.
 

Дополнительно отмечу внешние факторы. Новый импульс цене на нефть, которая является поддержкой как для тенге, так и для рубля, придают задержки в наращивании добычи отдельными странами. Так, цена на нефть в понедельник превысила 86 долларов за баррель на фоне сообщений о перевыполнении плана сокращения добычи на 15% ОПЕК+ из-за задержек в наращивании добычи в Анголе, Нигерии и Азербайджане", - отметила представитель Нацбанка.

 
В дополнение к высокой цене на нефть, по словам Алии Молдабековой, поддержку российскому рублю оказывает также высокая цена на газ и возросший интерес зарубежных инвесторов к долговому рынку РФ. Уровень вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) РФ увеличивается последние 4 месяца, достигнув 21,4% на начало сентября 2021 года.
 

Следует также отметить, что Национальный банк не таргетирует паритет тенге к рублю, курс пары рубль/тенге и в дальнейшем будет формироваться в зависимости от рыночных условий", - сказала заместитель председателя Нацбанка.

 
Как подчеркнула Алия Молдабекова, повышенный внутренний спрос на российские товары оказывает давление не только на обменный курс тенге, но также приводит к дополнительному росту потребительских цен в Казахстане через импорт ускоряющейся инфляции из России.
 

Инфляция в РФ выросла до рекордных за последние 5 лет 7,4% в сентябре с 4,9% в декабре 2020 года. Уровень продовольственной инфляции в сентябре в России вырос до 9,2%, что также имело эффект на рост продовольственной инфляции в Казахстане. Ослабление обменного курса тенге к рублю и импорт инфляции, происходящие на фоне роста объемов импорта из России, отражают сложившуюся структуру казахстанской экономики и внешней торговли и являются одними из причин слабого укрепления тенге, несмотря на положительную динамику рынка нефти", - заключила она.

 
 
Напомним также, что председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев заявил, что инфляция в Казахстане продолжила ускоряться, достигнув 8,9% в сентябре, несмотря на сезонное снижение цен на овощи и на фрукты.
 

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Иргалиев представил в мажилисе прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2022-2026 годы

20.10.2021, 14:15 30835
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев представил в мажилисе парламента РК проект закона "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В соответствии в документом, гарантированный трансферт из Национального фонда в республиканский бюджет предлагается определить в размере: в 2022 году - 2,4 трлн тенге, в 2023 году - 2,2 трлн тенге, в 2024 году - 2,0 трлн тенге.
 

Гарантированный трансферт предлагается направить на выплату солидарных пенсий и государственных базовых пенсионных выплат из республиканского бюджета", - сказал Иргалиев.

 
Кроме этого, предлагается привлечь целевой трансферт из Нацфонда в 2022 году в размере 550 млрд тенге, с дальнейшим его сокращением в 2023-2024 годах до 400 млрд тенге ежегодно.
 
Иргалиев также представил в мажилисе прогноз социально-экономического развития на 2022-2026 годы. По словам министра, на формирование прогноза повлияли внешние и внутренние факторы.
 

Проект Республиканского бюджета сформирован при цене на нефть $60 за баррель. Объем добычи нефти увеличится с 87,9 млн тонн в 2022 году до 107,4 млн тонн в 2026 году. Реальный рост ВВП в 2022 году прогнозируется на уровне 3,9%. В 2026 году он достигнет 5,2%. Номинальный ВВП в 2022 году составит 87,1 трлн тенге с ростом к 2026 году до 119,9 трлн тенге", - сказал глава МНЭ РК.

 
Экспорт товаров в 2022 году прогнозируется на уровне $60,1 млрд и к 2026 году увеличится до $79,8 млрд. Импорт товаров увеличится с $40,8 млрд в 2022 году до $43,4 млрд в 2026 году.
 

Национальным банком целевой коридор годовой инфляции в 2022 году сохранен в пределах 4,0-6,0%, в 2023-2024 годах - 4,0-5,0%, в 2025-2026 годах - 3-4%", - сообщил Иргалиев.

 
С учетом данных макроэкономических показателей доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2022 году, по прогнозам, составят 9,2 трлн тенге, в 2023 году - 9,7 трлн тенге, в 2024 году - 10,4 трлн тенге.
 
Дефицит бюджета в 2022 году прогнозируется на уровне 3,3% к ВВП с последующим снижением до 2,5% к ВВП в 2024 году. 
 
Ненефтяной дефицит в 2022 году прогнозируется на уровне 8,1% к ВВП с последующим снижением до 6,3% к ВВП в 2024 году.
 
Расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2022 году в объеме 15,9 трлн тенге, в 2023 году - 15,6 трлн тенге, в 2024 году - 16,0 трлн тенге.
 
Дополнено: Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан одобрили проекты законов "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы" и "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы".
 

Алкогольная продукция будет маркироваться только бумажными марками

20.10.2021, 13:39 18388
Алкогольная продукция будет маркироваться только бумажными марками
Фото: ptzgovorit.ru
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Принято решение сохранить действующий механизм маркировки учетно-контрольными марками в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Принято решение завершить действующий пилот по цифровой маркировке и прослеживаемости алкогольной продукции и сохранить действующий механизм маркировки учетно-контрольными марками. При этом контроль будет осуществляться путем налогового и гражданского контроля", - сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан

 
В ведомстве напомнили, что 16 сентября в правительстве Республики Казахстан состоялось очередное совещание по вопросам маркировки и прослеживаемости товаров в Казахстане. В ходе совещания были рассмотрены вопросы, в том числе по пилотному проекту маркировки и прослеживаемости алкогольной продукции.
 
По итогам принято решение упростить бизнес-процессы работы с маркированными табачными изделиями для розничных реализаторов, в связи с чем в настоящее время разработан проект приказа по внесению изменений в правила маркировки и прослеживаемости табачных изделий.

 

Мажилис одобрил проект республиканского бюджета на 2022-2024 годы

20.10.2021, 13:21 23032
Мажилис одобрил проект республиканского бюджета на 2022-2024 годы
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Мажилис на пленарном заседании одобрил проект "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил министр финансов Ерулан Жамаубаев, расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2022 году в объеме 15,9 триллиона тенге, в 2023 году - 15,6 триллиона тенге, в 2024 году - 16 триллионов тенге.
 

Расходы социального блока в 2022-2024 годах составят 26,7 триллиона тенге, из них на 2022 год - 8,1 триллиона тенге с увеличением на 643,2 миллиарда тенге к уровню текущего года. Доля социальных расходов к общему объему бюджета в 2022 году увеличится до 50,8 процента. Больший объем расходов приходится на социальное обеспечение и оказание помощи гражданам страны", - цитирует Жамаубаева издание "Казправда".

 
На развитие системы здравоохранения в 2022-2024 годах составят 5,7 триллиона тенге, из них на 2022 год - 1,8 триллиона тенге. По словам главы Минфина, в рамках данных средств предусмотрены расходы на увеличение заработной платы медицинских работников.
 
На развитие системы образования и науки на 3 года предусмотрено 7 триллионов тенге, из них на 2022 год - 1,8 триллиона тенге с ростом на 477,1 миллиарда тенге.
 
На повышение заработной платы педагогов, медицинских работников организаций образования предусмотрено 4,3 триллиона тенге, из них на 2022 год - 1,1 триллиона тенге.
 
Расходы на поддержку и развитие реального сектора экономики в среднесрочном периоде составят 3,6 триллиона тенге, из них на 2022 год - 2 триллиона тенге. В рамках данного направления предусмотрены расходы на реализацию государственных программ "Нурлы жер", "Нурлы жол", "Дорожная карта бизнеса - 2025", АПК и других. Они будут постепенно трансформированы в национальные проекты.
 
Кроме того, предусмотрены внесенные депутатами поправки, касающиеся финансового обеспечения послания президента страны.
 
Также предусмотрены 143,4 миллиарда тенге на 2022 год на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих.
 

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