В Нацбанке рассказали о причинах ослабления тенге к рублю на фоне дорожающей нефти

АЛМАТЫ. 19 ОКТЯБРЯ - Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова рассказала о причинах усиления рубля против тенге, начавшегося еще во II квартале текущего года, но ускорившееся в последнее время, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Нацбанка, с середины второго квартала текущего года происходит постепенное ослабление обменного курса тенге по отношению к российскому рублю. Текущие котировки торгуются на уровне 5,98-6,00 тенге за рубль.

Как отмечает Алия Молдабекова, наблюдающееся ослабление национальной валюты по отношению к российскому рублю происходит по ряду объективных причин.

Во-первых, как мы уже неоднократно отмечали, возобновление экономической активности и реализация отложенного спроса ведет к росту импорта. Доля Российской Федерации в общем импорте остается на высоком уровне и составляет 40,7% за январь-август 2021 года, что на 6,3 процентного пункта больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - пояснила она.

Во-вторых, наблюдается увеличение импорта российских товаров на фоне возросшего спроса со стороны бизнеса и населения на фоне продолжающихся фискальных стимулов и повышения располагаемых доходов. По результатам II квартала текущего года импорт из России достиг 4,2 млрд долларов, увеличившись на 36,1% по сравнению со вторым кварталом 2020 года, тогда как аналогичный показатель в первом квартале текущего года составлял 2,4%.

Таким образом, повышенный внутренний спрос на импорт российских товаров ведет к смещению паритета курса тенге к рублю в сторону ослабления. О возросшем спросе на российские рубли также свидетельствует увеличение объема биржевых торгов парой тенге-рубль на Казахстанской фондовой бирже: так средний объем торгов в течение первого квартала 2021 года составлял 1,9 млрд рублей в месяц, тогда как в третьем квартале текущего года эта цифра выросла до 5,2 млрд рублей", - сообщила зампредседателя Нацбанка.

Также наблюдается рост нетто-продаж рублей в обменных пунктах с начала года на 26,6%.

Дополнительно отмечу внешние факторы. Новый импульс цене на нефть, которая является поддержкой как для тенге, так и для рубля, придают задержки в наращивании добычи отдельными странами. Так, цена на нефть в понедельник превысила 86 долларов за баррель на фоне сообщений о перевыполнении плана сокращения добычи на 15% ОПЕК+ из-за задержек в наращивании добычи в Анголе, Нигерии и Азербайджане", - отметила представитель Нацбанка.

В дополнение к высокой цене на нефть, по словам Алии Молдабековой, поддержку российскому рублю оказывает также высокая цена на газ и возросший интерес зарубежных инвесторов к долговому рынку РФ. Уровень вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) РФ увеличивается последние 4 месяца, достигнув 21,4% на начало сентября 2021 года.

Следует также отметить, что Национальный банк не таргетирует паритет тенге к рублю, курс пары рубль/тенге и в дальнейшем будет формироваться в зависимости от рыночных условий", - сказала заместитель председателя Нацбанка.

Как подчеркнула Алия Молдабекова, повышенный внутренний спрос на российские товары оказывает давление не только на обменный курс тенге, но также приводит к дополнительному росту потребительских цен в Казахстане через импорт ускоряющейся инфляции из России.

Инфляция в РФ выросла до рекордных за последние 5 лет 7,4% в сентябре с 4,9% в декабре 2020 года. Уровень продовольственной инфляции в сентябре в России вырос до 9,2%, что также имело эффект на рост продовольственной инфляции в Казахстане. Ослабление обменного курса тенге к рублю и импорт инфляции, происходящие на фоне роста объемов импорта из России, отражают сложившуюся структуру казахстанской экономики и внешней торговли и являются одними из причин слабого укрепления тенге, несмотря на положительную динамику рынка нефти", - заключила она.