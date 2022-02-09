Еще два человека вышли из совета директоров "Самрук-Казына"

НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - В январе текущего года прожиточный минимум составил 38,2 тысячи тенге - на 12,7% больше, чем годом ранее. По сравнению с 2018-м величина прожиточного минимума выросла на 47,4%, с 2013-м - в 2,2 раза, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В региональном разрезе наибольшая величина прожиточного минимума традиционно наблюдалась в Мангистауской области: 41,9 тысячи тенге - на 7,8% больше, чем годом ранее. Следом идут столица (41,2 тысячи тенге) и Алматы (39,9 тысячи тенге). В ТОП-5 также вошли Алматинская (39,5 тысячи тенге) и Акмолинская (38,6 тысячи тенге) области, сообщает finprom.kz

Наименьшая величина прожиточного минимума зафиксирована в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, а также в Шымкенте.

Прожиточный минимум на мужчин значительно выше прожиточного минимума на женщин во всех возрастных категориях.

При этом самый высокий показатель среди мужчин приходится на юношей 14-17 лет (48,2 тысячи тенге), самый низкий - на младенцев-мальчиков в возрасте от полугода до года (25,1 тысячи тенге).

Среди женского населения показатели для аналогичных возрастов составляют лишь 36,9 тысячи тенге для девушек 14-17 лет и 23,6 тысячи тенге - для младенцев-девочек в возрасте от полугода до года.

За 2021 год адресную социальную помощь получили 990,5 тыс. человек из 198,4 тыс. семей, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК. На выплаты АСП за прошлый год из бюджета было выделено 68,5 млрд тенге.