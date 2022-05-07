Уклонение от налогов и фиктивные счета-фактуры: КГД выявил грубые нарушения на таможне

НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - В Казахстане за год (апрель 2022 года к апрелю 2021 года) цены квартир вторичного рынка повысились на 27,7%, продажи нового жилья на 20,3%, сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным статведомства, арендная плата за благоустроенное жилье в апреле 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 22,2%.

Прирост цен на рыке жилья наблюдается пятый год подряд. Снижение цен было лишь в 2016 году, тогда новое жилье подешевело на рынке на 3,6 %, в 2017 году цены квадратного метра вторичного рынка подешевели на 1,6%", - отметили в бюро.

За месяц (апрель к марту 2022 года) цены перепродажи квартир выросли на 1,8%, составив 459 137 тенге за квадратный метр жилья на вторичном рынке. Цены на продажу нового жилья и арендную плату за благоустроенное жилье в апреле 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем повысились по 0,8% и составили 412 315 тенге и 3561 тенге за квадратный метр соответственно.