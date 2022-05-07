Уклонение от налогов и фиктивные счета-фактуры: КГД выявил грубые нарушения на таможне
06.05.2022, 13:21 6866
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Сотрудники Комитета государственных доходов в составе межведомственной группы при Генеральной прокуратуре провели совместные проверки деятельности участников внешнеэкономической деятельности, в том числе уполномоченных экономических операторов, а также приграничных пунктов пропуска с КНР, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По выявленным нарушениям в отношении 9 УЭО и 1 филиала УЭО завершены выездные таможенные проверки, сумма доначислений составила 107 млрд тенге. Также установлены факты уклонения от уплаты налогов на 58 млрд тенге. Общая сумма нарушений за 3 года - 165 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе КГД.
Комитет также выявил признаки выписки фиктивных электронных счетов-фактур (ЭСФ) на 398 млрд тенге. Предварительная сумма ущерба - 128 млрд тенге. Материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. По 151 импортеру материалы по признакам выписки фиктивных ЭСФ направлены в Агентство по финансовому мониторингу.
Все указанные нарушения выявлены благодаря информационным системам Комитета госдоходов, на базе которых действует система прослеживаемости товаров от импорта/производства до розничной реализации/экспорта", - отметили в ведомстве.
Сегодня 100% таможенных деклараций подаются в электронном виде, УВЭД самостоятельно заявляют сведения, которые в последующем используются при администрировании.
Так, НДС, недоплаченный при импорте за счет занижения стоимости товаров, благодаря применению ЭСФ довзыскивается с наценки на последующих этапах реализации.
В рамках совместной проверки Генпрокуратура внесла представления об устранении нарушений деятельности УЭО. В частности, они касаются совершенствования системы регулирования управления рисками, проведения мер таможенного контроля и снижения коррупционных рисков и других.
В рамках поручений главы государства работа по наведению порядка на таможенной границе и повышению доходной части бюджета находится на особом контроле", - подчеркнули в комитете.
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За год цены на квартиры в Казахстане повысились на 27,7%
06.05.2022, 16:10 4586
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - В Казахстане за год (апрель 2022 года к апрелю 2021 года) цены квартир вторичного рынка повысились на 27,7%, продажи нового жилья на 20,3%, сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным статведомства, арендная плата за благоустроенное жилье в апреле 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 22,2%.
Прирост цен на рыке жилья наблюдается пятый год подряд. Снижение цен было лишь в 2016 году, тогда новое жилье подешевело на рынке на 3,6 %, в 2017 году цены квадратного метра вторичного рынка подешевели на 1,6%", - отметили в бюро.
За месяц (апрель к марту 2022 года) цены перепродажи квартир выросли на 1,8%, составив 459 137 тенге за квадратный метр жилья на вторичном рынке. Цены на продажу нового жилья и арендную плату за благоустроенное жилье в апреле 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем повысились по 0,8% и составили 412 315 тенге и 3561 тенге за квадратный метр соответственно.
В Казахстане за месяц амбулаторные услуги подскочили в цене почти на 4%
06.05.2022, 12:49 7461
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - В Республике Казахстан по итогам марта текущего года цены на амбулаторные услуги подскочили за месяц сразу на 3,5%, удорожание с начала года составило 6,1%, за год - 9,7%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В месячной динамике первичный прием у врача подорожал за март на 4,3%, стоматологические услуги - на 3,4%, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов - на 3%, услуги врачей-специалистов в амбулаториях - на 2,4%", - информирует energyprom.kz.
По данным аналитиков, в годовой динамике цены на первичный прием у врача выросли на 12,4%, услуги врачей-специалистов в амбулаториях подорожали на 12,2%, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов - на 8,6%, стоматологические услуги - на 7,8%.
В марте текущего года первичный прием у врача в среднем по стране обходился населению в 3,9 тысячи тенге. Среди крупных городов дороже всего первичный прием стоил в Атырау (5,2 тысячи тенге), столице (5,1 тысячи тенге) и Алматы (4,9 тысячи тенге). Дешевле всего услуга обходилась в Туркестане (2,5 тысячи тенге)", - заявили они.
По данным экспертов, УЗИ брюшной полости в среднем по стране стоило 4,3 тысячи тенге. Самые высокие цены на услугу были отмечены в Актау (5,8 тысячи тенге), самые низкие - в Актобе (2,7 тысячи тенге). Общий анализ крови в среднем по стране можно было сделать за 1,4 тысячи тенге. Дороже всего анализ стоил в Усть-Каменогорске (1,8 тысячи тенге), дешевле всего - в Талдыкоргане (863 тенге). Стоимость общего анализа мочи в среднем составляла 777 тенге. Самая высокая цена была зарегистрирована в Шымкенте (878 тенге), самая низкая - в Семее (687 тенге).
В региональном разрезе рост цен в месячной динамике сильнее всего ощутили жители Акмолинской области - сразу на 9,5%. В тройке антилидеров также оказались Алматинская область (7,7%) и Алматы (6,1%). В 4 из 17 регионах РК цены остались на прежнем уровне", - отмечают аналитики.
С начала года сразу на 12,5% выросли цены в Туркестанской области, на 9,5% - в Акмолинской, на 8,5% - в Алматинской. В годовой динамике значительный рост цен наблюдался в Туркестанской (сразу плюс 22,2%), Алматинской (плюс 14,8%) и Акмолинской (плюс 13,5%) областях.
"Банк ЦентрКредит" завершил сделку по приобретению "Альфа-Банк Казахстан"
06.05.2022, 10:43 8866
Фото: Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - АО "Банк ЦентрКредит" проинформировал о завершении сделки по приобретению 100% простых акций АО "ДБ "Альфа-Банк Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
После перерегистрации банк будет работать под новым брендом ECO BANK с полным наименованием АО "ДБ "ECO BANK", - говорится в сообщении банка.
Подчеркивается, что все условия по банковским продуктам останутся прежними для действующих клиентов и после завершения процедуры вывода из списка SDN клиентам будет доступен весь перечень банковских услуг.
Покупка банка, находящегося под санкциями, проводится в Казахстане впервые, причем в максимально короткие сроки. За успешный результат благодарю всех участников этой сделки. Главным приоритетом для нас является решение поступающих запросов от действующих клиентов. Мы также должны сфокусироваться на команде и увеличить вовлеченность сотрудников в бизнес-процессы нового банка. Все это в дальнейшем поможет нам укрепить позиции и запускать новые удобные и простые банковские продукты для наших клиентов с выстраиванием долгосрочных и партнерских отношений", - сказал председатель правления АО "Банк ЦентрКредит" Галим Хусаинов.
Отмечается, что сделка по приобретению "Альфа-Банк Казахстан" была профинансирована из собственных средств "Банка ЦентрКредит".
Страны ОПЕК+ приняли решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи
05.05.2022, 19:13 16341
Фото: Минэнерго РК
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - 5 мая состоялось министерское заседание стран - участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Казахстан на заседании представлял министр энергетики Болат Акчулаков, сообщает пресс-служба МЭ РК.
На заседании обсуждалось выполнение в марте странами обязательств по соглашению.
По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 432 тысяч барр./сутки ежемесячно до полного снятия ограничений.
Обязательства Казахстана на июнь 2022 года составят 1,655 млн барр./сутки.
Периодом компенсации перевыполненных объемов остается конец июня 2022 года.
Ашимбаев: базовая ставка сдерживает кредитование экономики Казахстана
05.05.2022, 15:36 19371
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - На фоне осложнения геополитической ситуации в мире Казахстану необходимо искать внутренние ресурсы для обеспечения экономического роста. Вместе с тем высокая базовая ставка сдерживает кредитование экономики, считает спикер сената парламента РК Маулен Ашимбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сегодня в ходе заседания сената Ашимбаев отметил, что уровень кредитования экономики в РК составляет 25% от ВВП. При этом во многих развивающихся странах этот показатель составляет порядка 60-70%. А в Сингапуре, Корее и ряде европейских стран - 150%.
Мы в последние годы сжимаем кредитование экономики. На это работает и высокая процентная ставка - порядка 14%. Мы понимаем, что это сегодня чуть ли не главный механизм у правительства для сдерживания инфляции. Ну а дальше как? Если внешние риски будут сохраняться, мы с высокой базовой ставкой не сможем развивать нашу экономику. Дальше как нам адаптироваться к этой ситуации?" - сказал спикер.
Он также обратил внимание, что Казахстан уже несколько лет сохраняет высокую базовую ставку. При этом одновременно рассматривается вопрос субсидирования процентной ставки для бизнеса из республиканского бюджета.
С одной стороны - банки не кредитуют экономику или кредитуют по высокой процентной ставке. С другой стороны, мы берем государственные деньги и субсидируем процентную ставку для МСБ. Только по линии фонда "Даму" 170 млрд тенге в этом году выделяем. Крупный бизнес субсидируется де-факто через Банк развития Казахстана. Таким образом, получается, мы держим высокую процентную ставку, одновременно идут расходы из госбюджета на то, чтобы уменьшить эту процентную ставку. Мы в каком-то замкнутом кругу оказываемся. Самое любопытное, похоже, что эта ситуация устраивает и соответствующие государственные органы, и банки второго уровня. Меньше риски, меньше ответственности", - подчеркнул Ашимбаев.
В Казахстане утверждены ставки и коэффициенты утилизационного платежа
05.05.2022, 12:32 22381
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Приказом исполняющего обязанности министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 29 апреля 2022 года № 138 утверждены базовые ставки и коэффициенты утилизационного платежа в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Приказ опубликован в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов РК. Он вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Базовая ставка и коэффициенты утилизационного платежа в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники
Виды и категории транспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники
Базовая ставка
Коэффициент
1. Транспортные средства категории М1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группу кодов ТН ВЭД 8703, за исключением квадроциклов, снегоболотоходов, снегоходов, мотовездеходов и трициклов
С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой
50 МРП
0
С рабочим объемом двигателя:
До 1 000 см3
50 МРП
1,5
От 1 001 см3до 2 000 см3
50 МРП
3,5
От 2 001 см3до 3 000 см3
50 МРП
5
Свыше 3 001 см3
50 МРП
11,5
2. Транспортные средства категории N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группы кодов ТН ВЭД 8701 20 101, 8701 20 901, 8704 и 8705 (за исключением коммунально-уборочных машин категории «X»)
С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой
50 МРП
0
Полной (технически допустимой максимальной) массой:
До 2,5 тонн
50 МРП
3,5
От 2,501 тонн до 3,5 тонн
50 МРП
7,5
От 3,501 тонн до 5 тонн
50 МРП
7,5
От 5,01 тонн до 8 тонн
50 МРП
8
От 8,01 тонн до 12 тонн
50 МРП
9,5
От 12,01 тонн до 20 тонн, кроме седельных тягачей
50 МРП
10,5
От 20,01 тонн до 50 тонн, кроме седельных тягачей
50 МРП
20,5
Седельные тягачи от 12 тонн до 50 тонн*
50 МРП
11
3. Транспортные средства категории М2, М3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группу кодов ТН ВЭД 8702
С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой
Ставки утилизационного платежа можно посмотреть здесь.
В Казахстане разработана новая базовая ставка утильсбора.
Назначены новые руководители "АлматыЭнергоСбыт" и Экибастузской ГРЭС-1
05.05.2022, 11:07 23836
Фото: esalmaty.kz
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Решением совета директоров АО "Самрук-Энерго" назначены новые руководители ТОО "АлматыЭнергоСбыт" и ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", сообщили в пресс-службе организации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным пресс-службы, генеральным директором ТОО "АлматыЭнергоСбыт" назначен Едил Копенов.
Последняя должность: генеральный директор ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова".
Также решением совета директоров генеральным директором ТОО "Экибастузской ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова" назначен Ержан Ертаев.
Последняя должность: руководитель аппарата председателя правления АО "Самрук-Энерго".
Фонд развития промышленности получит 100 млрд тенге на льготное автокредитование 6 мая
04.05.2022, 16:41 36451
НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - 6 мая Фонд развития промышленности получит 100 миллиардов тенге, которые направят на льготное автокредитование. Об этом на брифинге в правительстве заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Позднее эти средства должны поступить непосредственно на счета банков, сообщает "Хабар 24".
По словам министра, средств должно хватить на кредитование покупки 10 тысяч автомобилей. В настоящее время стороны заняты подписанием необходимых документов.
Сколько времени потребуется на это и когда казахстанцы уже смогут приобрести авто на льготных условиях, министр ответить затруднился, заявив, что с каждым банком вопрос прорабатывается индивидуально.