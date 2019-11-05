Инфляция в Казахстане в октябре составила 0,6%, с начала года - 3,9%

Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - Инфляция в Казахстане в октябре 2019 года составила 0,6%, за январь - октябрь 2019 года - 3,9%, передает Kazakhstan Today.

"Цены на продовольственные товары за десять месяцев текущего года (октябрь 2019 года к декабрю 2018 года) увеличились на 7,2%, непродовольственные – на 3,8%, а на платные услуги - снизились на 0,1%", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

С начала текущего года (октябрь 2019 года к декабрю 2018 года) повышение цен отмечено на рис на 22,5%, муку – на 19,9%, рыбу мороженую – на 16%, баранину – на 15,6%, крупы – на 15,4%, картофель – на 15,3%, говядину – на 15%, хлеб – на 13,4%, конину – на 12,9%, мясо птицы – на 11,2%, свинину – на 10,5%, макаронные изделия – на 9,9%, кофе – на 9,2%, изделия из мяса – на 9%, сыр сычужный – на 8,3%, масло сливочное – на 7,6%, булочные и мучные изделия – на 7,4%, чай – на 6,3%. Прохладительные напитки подорожали на 11,2%, табачные изделия – на 10,7%, алкогольные напитки – на 7%. Снижение цен зафиксировано на овощи свежие на 14,1%, сахар-песок – на 14%.

Прирост цен на учебно-справочную литературу составил 7,6%, канцелярские товары – 6,3%, автомобили – 6,2%, фармацевтическую продукцию, строительные материалы – по 5,8%, одежду и обувь – 5,3%, бытовые приборы – 5,1%, текстильные изделия, мебель и предметы домашнего обихода – по 4,9%, товары личного пользования – 4,6%, моющие и чистящие средства – 4,5%. Бензин подешевел на 4,5%, сжиженный газ в баллонах – на 0,9%, дизельное топливо – на 0,7%.

Уровень цен на услуги санаториев вырос на 8,1%, в области культурных мероприятий – на 6,3%, здравоохранения – на 5,3%, правовые услуги, страхование личных транспортных средств – по 5%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 4,9%, общественного питания – на 4,6%, путевки на экскурсии и дома отдыха – на 4,3%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на отопление центральное снизились на 11%, горячую воду – на 10,1%, холодную воду – на 8%, канализацию – на 7,2%, электроэнергию – на 4,9%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 4,4%, вывоз мусора – на 3,6%.

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