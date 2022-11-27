В Казахстане себестоимость пшеницы вырастет до 100 тысяч тенге за тонну

Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Себестоимость производства пшеницы в Казахстане вырастет до 90-100 тысяч тенге за тонну.

Согласно прогнозу "Продкорпорации", озвученному на форуме Asia Grain&Oil 2022 в Астане, основная причина в росте цен на материальные ресурсы - запасные части к сельхозтехнике, удобрения, средства защиты растений, сообщает eldala.kz.

Кроме того, на маржинальности зернового производства в Казахстане отрицательно сказалось падение цен как на внутреннем рынке, так и на внешних.

По данным "Продкорпорации", средняя цена на пшеницу 3-го класса в Казахстане снизилась со 163 тысяч тенге за тонну (с НДС) в июне до 115,4 тысячи тенге в ноябре, а по отдельным сделкам - до 100 тысяч. тенге.

Также мировые цены упали с $454 в мае до $325 за тонну в октябре. Экспортные цены казахстанской пшеницы для Средней Азии ушли к концу ноября ниже еще на $10-$15.

Это случилось под влиянием двух факторов. Во-первых, огромные объемы завоза более дешевого российского зерна, в том числе контрабандным образом. Эксперты прогнозируют, что общий переток за сезон может вырасти с 1,5 млн тонн в 2021 годы до 2,5 млн в 2022.

Во-вторых, на ценах отрицательно сказались проблемы с логистикой. Нехватка вагонов не позволяет вести ритмичные поставки на экспорт.