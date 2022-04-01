НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - В Казахстане доходы населения выросли почти на 11% за год, при этом инфляция в этом же периоде составила почти 9%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Доходы в четвертом квартале 2021 года составили 214,5 тысячи тенге на душу населения - на 10,6% больше, чем годом ранее. Для справки: уровень годовой инфляции в том же периоде составил 8,7%. Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года доходы на душу населения составляли в среднем 193,8 тысячи тенге в квартал, плюс 8,8% за год", - сообщает finprom.kz .

В региональном разрезе наибольшие доходы традиционно зарегистрированы в столице: 307,6 тысячи тенге на душу населения в четвертом квартале 2021 года - на 16,6% больше, чем годом ранее.

На второй строчке оказалась Карагандинская область: 288,2 тысячи тенге, плюс 17,8%. Тройку лидеров замкнула Костанайская область: 265,1 тысячи тенге, годовой рост на 18,8%.

Наименьшие доходы отмечены в Туркестанской области: всего 132 тысячи тенге на душу населения в квартал - на 38,4% меньше, чем в среднем по стране.

Большую часть доходов населения традиционно составили доходы от трудовой деятельности: в среднем по РК - 150,2 тысячи тенге, плюс 14,2% за год. В том числе 130,5 тысячи тенге из них составили доходы от работы по найму, 19,8 тысячи тенге - доходы от работы не по найму", - сообщают аналитики.

В свою очередь социальные трансферты выросли на 2,7% за год, до 54,1 тысячи тенге за четвертый квартал 2021 года. В том числе пенсия составила 45 тысяч тенге, пособия - 7,9 тысячи тенге, стипендии - 1,2 тысячи тенге, АСП и жилищная помощь - 87 тенге.

Доходы в виде материальной помощи от родственников и знакомых, а также в виде алиментов выросли на 3,2% за год, до 4,9 тысячи тенге.