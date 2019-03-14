Хьюстон. 13 марта. Kazakhstan Today - Казахстан снизит добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки, передает Kazakhstan Today.

Казахстан, участвующий в соглашении ОПЕК+, планирует с середины марта сократить добычу на 200 тыс. баррелей в сутки в связи с ремонтными работами на месторождениях Кашаган и Карачаганак, заявил журналистам министр энергетики страны Канат Бозумбаев в кулуарах отраслевой конференции CERAWeek в Хьюстоне, пишет ТАСС

По его словам, снижение добычи такими темпами позволит Казахстану уже в марте выполнить свою квоту по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+. В апреле перевыполнение может составить 2,5 раза от плана.

В январе Казахстан наращивал добычу - он увеличил ее на 50 тыс. в баррелей в сутки, до 2,08 млн, вместо снижения на 40 тыс. баррелей в сутки. При этом в декабре прошлого года Бозумбаев заявлял, что Казахстан готов сокращать добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ и не планирует просить для себя исключения по объемам сокращаемой добычи. Он отмечал, что страна уже скоро может нарастить добычу на месторождении Кашаган до 370 тыс. баррелей в сутки.

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