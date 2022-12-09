В 2021 году казахстанские предприятия экспортировали рис на сумму $38,6 млн

Наибольший объем был экспортирован в страны СНГ

Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-декабрь 2021 года казахстанские предприятия экспортировали 123,2 тысячи тонн риса на сумму $38,6 млн. Об этом - За январь-декабрь 2021 года казахстанские предприятия экспортировали 123,2 тысячи тонн риса на сумму $38,6 млн. Об этом сообщает Бюро национальной статистики.





Отмечается, что основной объем риса был отправлен в страны СНГ. С января по декабрь прошлого года в эти страны экспортировано 119,9 тысячи тонн риса.





Главными импортерами казахстанского риса стали Россия (37,6 тысячи тонн), Таджикистан (30 тысяч тонн) и Узбекистан (26,7 тысячи тонн).





В остальные страны мира, не входящие в состав СНГ, Казахстан отправил 3,3 тысячи тонн риса. Здесь лидируют Монголия, Ирак и Турция. Кроме того, сельхозкультура в прошлом году была доставлена в США, Иран, Израиль и на Украину.





В прошлом году в Казахстане было произведено 209,6 тысячи тонн риса. Это на 0,9% превышает показатели 2020 года.



