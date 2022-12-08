Карашукеев объяснил, почему нельзя запрещать экспорт риса

Фото: Facebook/Ербол Карашукеев

В очередной раз Карашукеев заверил, что запасов риса на складах в 2 раза больше нормы потребления

Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Карашукеев дал разъяснение информации по рынку риса, озвученной им на заседании правительства 6 декабря, в том числе рассказал о возможных последствиях при запрете экспорта продукта из Казахстана.





Он обратил внимание, что в последнее время "было много шума вокруг риса".





Чего только не говорили "некоторые эксперты" и даже заявляли, что якобы вывозится весь рис в Россию. В этом году туда экспортировали не более 10 тысяч тонн чистого риса и около 25 тысяч тонн дробленого риса (на который спрос в нашей стране небольшой), ее там используют для переработки, изготовления алкогольного напитка", - написал Карашукеев в Facebook .





Министр рассказал, что поступали предложения о запрете вывоза риса из Казахстана.





В Казахстане больше 1000 сельхозтоваропроизводителей занимаются выращиванием риса, не нужно обесценивать и без того непростой труд рисоводов. Если не продать рис, то производители попросту уйдут в минус, и уж тогда можно будет говорить о настоящем рисовом кризисе в стране", - объяснил министр.





Относительно своего выступления в правительстве он уточнил, что в докладе он назвал цену риса в 265 тенге за килограмм у заводов-производителей.





Еще раз отмечу - у заводов! Да, было место некорректному синхронному переводу с казахского на русский язык. Поэтому и случилось недопонимание у некоторых представителей СМИ, которые обвинили меня в неосведомленности рыночных цен", - пояснил глава МСХ.





В очередной раз Карашукеев заверил, что запасов риса на складах в 2 раза больше нормы потребления.





Реальная потребность нашего рынка 97-100 тысяч тонн, в хранилищах больше 257 тысяч тонн. Речи о дефиците идти не может, этих объемов хватит вплоть до следующего урожая", - утверждает он.





Министр призвал покупать рис отечественных производителей, которого "на прилавках в изобилии".





От 313 до 650 тенге за килограмм! "Лидер", "Ак маржан", "Элита", много других сортов - отличный рис, выращенный на нашей земле, в основном в Кызылординской области. Моя семья, к слову, его тоже использует в приготовлении", - поделился Карашукеев.



