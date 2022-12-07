В МСХ заявили о стабильности на рынке риса в Казахстане

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Запасы риса в РК в три раза превышают норму потребления

Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Ситуация на рынке риса в Казахстане стабильная, заявил на заседании правительства министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.





По данным Минсельхоза РК, на внутреннем рынке фонд белого риса составляет 257 тысяч тонн. В год в Казахстане потребляется 97 тысяч тонн риса. С начла года потребление продукта в стране составило 80 тысяч тонн.





То есть, пояснил Карашукеев, запасы риса в три раза превышают норму потребления.





Глава Минсельхоза также проинформировал, что с начала года Казахстан экспортировал 70 тысяч тонн риса, из них 40 тысяч тонн - дробленкой. При этом 80% дробленки экспортируется в Россию. Ее применяют для производства пива.





Министр подытожил, что на внутреннем рынке РК риса достаточно. Также есть условия для его экспорта.



