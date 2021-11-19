В Казахстане более 2800 золотых слитков продано в октябре

Фото: iStock

НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - 2814 мерных слитков общим весом 88,6 кг продано банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в октябре 2021 года, сообщает Национальный банк РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним, программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 68 230 золотых слитков общим весом 2,5 тонны.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 28% - 19 090 штук. Далее следуют 100-граммовые - 15 204 штуки (22%) и 20-граммовые - 13 282 штуки (20%), 5-граммовые - 11 651 штука (17%), 50-граммовые - 9 003 штуки (13%). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султане и Атырау.

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков - это возможность их обратного выкупа банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту "день в день", - отметили в Нацбанке.

С начала действия программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 10 126 мерных слитков общей массой 247 килограммов, что составляет 15% от общего объема реализованных мерных слитков. Практически все принятые банками на обратный выкуп реализуются населению повторно без обратной сдачи в филиалы Национального банка.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

В настоящее время купить и продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском Банке, Jusan Bank, Банке ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.



