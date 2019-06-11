В мае в Казахстане на 2,3% выросли цены в промышленности

Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана сообщил об изменении цен в отдельных сегментах экономики в мае, передает Kazakhstan Today.

По данным Статкомитета, в мае 2019 года инфляция составила 0,6%.

Цены в промышленности выросли на 2,3%, на продукцию сельского хозяйства - на 0,6%, в оптовой торговле - на 0,2%, строительстве - на 0,1%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта повысились на 0,3%, а на услуги почтовые и курьерские, связи для юридических лиц - не изменились", - уточнили в ведомстве.

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