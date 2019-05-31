Нур-Султан. 30 мая. Kazakhstan Today - На годовом заседании Совета Евразийского банка развития (ЕАБР), приуроченного к заседанию глав государств-членов Евразийского экономического союза, утверждены новые инвестиционные проекты. Как стало известно, кредитный портфель банка увеличился до $3,44 млрд, передает Kazakhstan Today.

В рамках годового собрания были утверждены новые крупные инвестиционные проекты по строительству и эксплуатации на платной основе Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, Российская Федерация, и по строительству ветровой электростанции в районе города Ерейментау мощностью 50 МВт, Республика Казахстан", - сообщили в пресс-центре ЕАБР.

На заседании Совет банка утвердил годовой отчет правления банка за 2018 год.

В 2018 году ЕАБР продолжил фокусировать свою деятельность на финансировании проектов с сильным интеграционным эффектом и национальных проектов развития. Кредитный портфель ЕАБР увеличился до $3,44 млрд. Объем инвестиций банка в отчетном году составил $1,63 млрд и стал наибольшим в странах-участницах ЕАБР среди всех работающих в регионе международных институтов развития. ЕАБР упрочил свои позиции как ведущего многостороннего банка развития в области финансирования проектов в частном секторе экономики государств-участников.

В соответствии со Стратегией ЕАБР на период с 2018 по 2022 год банк приступил к осуществлению расчетно-клиринговых операций в интересах клиентов. В течение 2018 года ЕАБР провел работу по внедрению системы. На конец 2018 года банк осуществлял операции по счетам юридических лиц, включая прием и отправку платежей, конвертации, размещение депозитов.

По данным пресс-центра, в 2018 году развивались стратегические партнерства ЕАБР с международными и национальными институтами развития и крупными коммерческими банками стран-участниц. В частности, заключены соглашения и меморандумы о сотрудничестве с ВЭБ.РФ, РЭЦ, Банком ВТБ, Газпромбанком, Фондом "Даму", АБИИ, ЧБТР и другими организациями.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами - участниками банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

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