Более 50% казахстанцев ожидают ускорения либо сохранения текущих темпов роста цен

НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - Пресс-служба Нацбанка РК опубликовала краткие результаты опроса по инфляционным ожиданиям по итогам апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Количественная оценка инфляции на год вперед в апреле 2022 года составила 11,4%. Доля респондентов, ожидающих ускорения либо сохранения текущих темпов роста цен в следующие 12 месяцев, составила 53%. Респонденты, ожидающие роста цен на горизонте одного года, в основном связывают это с изменением обменного курса, удорожанием продуктов питания и внешними событиями.

67% респондентов отметили сильный рост цен за прошедший месяц. Большинство респондентов, отметивших рост цен за прошлый месяц, выбирают продукты питания, их доля составила 89%. В структуре продуктов питания рост доли респондентов отмечен по хлебобулочным изделиям, муке, сахару, плодоовощной продукции, растительному маслу. В структуре непродовольственных товаров и услуг респонденты отметили удорожание большинства позиций, в частности бытовой химии, одежды и обуви, стройматериалов, услуг ЖКХ и транспорта, бытовых услуг, услуг кафе и ресторанов.

Доля сберегающего населения в апреле составила 18%. Большинство опрошенных нейтрально оценивают текущее время для формирования сбережений (ни хорошим, ни плохим) - 40%.

17% опрошенных имеют кредит на неотложные нужды/кредит наличными (17% в октябре 2021 года), 30% - потребительские кредиты (33%), 4,3% - кредит на покупку автомобиля (3,8%).

Основная масса опрошенных оценивает личное материальное положение неизменным за прошедший год (47% респондентов). 39% респондентов оценивает текущее время негативно для совершения крупных покупок. 18% опрошенных совершили крупные покупки за последние 3 месяца (20% в марте). Оценки будущего личного материального положения чуть улучшились после существенного падения в марте (32% оценивает нейтрально, 29% - позитивно).

В целом оценки в отношении долгосрочного развития страны не изменились, в то время как краткосрочные оценки чуть ухудшились. Доля опрошенных, позитивно оценивающих перспективы развития страны на год и 5 лет, составляет 43% и 46% соответственно (в марте - 45% и 44%)", - подытожили в Нацбанке.