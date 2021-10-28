$650 млрд необходимо инвестировать в низкоуглеродные технологии для достижения углеродной нейтральности

НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Для достижения углеродной нейтральности в течение 40 лет необходимо инвестировать в низкоуглеродные технологии порядка $650 млрд, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева, наибольшая доля вложений требуется на производство электро- и теплоэнергии - 305 млрд долларов, транспорт - 167 млрд долларов, горнодобывающую и обрабатывающую промышленность - 65 млрд долларов, ЖКХ - 57 млрд долларов, сельское хозяйство - 49 млрд долларов.
Спикер отметил, что инвестиции в сектор добычи угля, нефти и газа будут сокращаться, ввиду снижения спроса на эти ресурсы в долгосрочной перспективе.
Например, уже сейчас правительством ведется работа по привлечению инвестиций в сектор ВИЭ. Одним из таких является инвестиционное сотрудничество с ОАЭ по реализации крупных проектов ВИЭ в Казахстане, направленных на сокращение выбросов СО2. Для обеспечения заявленных показателей и цели по достижению углеродной нейтральности нам необходимо реформировать отраслевые политики. Сектор промышленности должен учитывать необходимость реализации мер по повышению энергоэффективности и энергосбережению для достижения индикаторов, разработанных в Доктрине. Необходимо усилить политику замещения первичных ресурсов вторичными, что способно привести к значительному снижению энергоёмкости ВВП. Предстоит разработать меры поддержки для развития соответствующей инфраструктуры "зелёного" транспорта", - сказал Сериккали Брекешев на брифинге СЦК.
Необходимо снижать теплопотери более чем на треть в существующем жилом фонде путем термомодернизации, новые здания должны соответствовать высокому классу энергоэффективности, с обязательным использованием ВИЭ.
Учитывая мировой спрос на органическую продукцию, в секторе растениеводства нужно ускорить переход к органическим методам земледелия и начать оказывать господдержку в области экспорта органической продукции. Увеличение поголовья скота и птиц требует принятия мер по широкому распространению биогазовых установок для переработки отходов животноводства. Развитие Казахстана на пути к углеродной нейтральности будет не простым, но в тоже время заложит основу для устойчивого развития экономики и повысит инвестиционную привлекательность страны", - подчеркнул глава ведомства.