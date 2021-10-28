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$650 млрд необходимо инвестировать в низкоуглеродные технологии для достижения углеродной нейтральности

27.10.2021, 16:44 21952
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Для достижения углеродной нейтральности в течение 40 лет необходимо инвестировать в низкоуглеродные технологии порядка $650 млрд, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева, наибольшая доля вложений требуется на производство электро- и теплоэнергии - 305 млрд долларов, транспорт - 167 млрд долларов, горнодобывающую и обрабатывающую промышленность - 65 млрд долларов, ЖКХ - 57 млрд долларов, сельское хозяйство - 49 млрд долларов.
 
Спикер отметил, что инвестиции в сектор добычи угля, нефти и газа будут сокращаться, ввиду снижения спроса на эти ресурсы в долгосрочной перспективе. 
 

Например, уже сейчас правительством ведется работа по привлечению инвестиций в сектор ВИЭ. Одним из таких является инвестиционное сотрудничество с ОАЭ по реализации крупных проектов ВИЭ в Казахстане, направленных на сокращение выбросов СО2. Для обеспечения заявленных показателей и цели по достижению углеродной нейтральности нам необходимо реформировать отраслевые политики. Сектор промышленности должен учитывать необходимость реализации мер по повышению энергоэффективности и энергосбережению для достижения индикаторов, разработанных в Доктрине. Необходимо усилить политику замещения первичных ресурсов вторичными, что способно привести к значительному снижению энергоёмкости ВВП. Предстоит разработать меры поддержки для развития соответствующей инфраструктуры "зелёного" транспорта", - сказал Сериккали Брекешев на брифинге СЦК.

 
Необходимо снижать теплопотери более чем на треть в существующем жилом фонде путем термомодернизации, новые здания должны соответствовать высокому классу энергоэффективности, с обязательным использованием ВИЭ. 
 

Учитывая мировой спрос на органическую продукцию, в секторе растениеводства нужно ускорить переход к органическим методам земледелия и начать оказывать господдержку в области экспорта органической продукции. Увеличение поголовья скота и птиц требует принятия мер по широкому распространению биогазовых установок для переработки отходов животноводства. Развитие Казахстана на пути к углеродной нейтральности будет не простым, но в тоже время заложит основу для устойчивого развития экономики и повысит инвестиционную привлекательность страны", - подчеркнул глава ведомства.

 

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Пандемия оказала более разрушительное воздействие на рынок труда в развивающихся странах

27.10.2021, 19:13 35560
ЖЕНЕВА. 27 ОКТЯБРЯ - Ситуация в сфере занятости в 2021 году оказалась хуже ожидавшейся. Из-за пандемии коронавируса в мире будет потеряно 125 миллионов полных рабочих дней по сравнению с последним кварталом 2019 года, тогда как в июне этот показатель прогнозировался на уровне 100 миллионов рабочих дней, говорится в опубликованном в среду в Женеве докладе Международной организации труда (МОТ), являющейся специализированным учреждением ООН, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Эксперты отмечают, что в целом восстановление на рынке труда застопорилось в 2021 году после вызванного пандемией потрясения, сообщает ТАСС.
 
Количество рабочих часов "остается, по оценкам, значительно ниже уровня, достигнутого в последнем квартале 2019 года". Перспективы восстановления рынка труда в оставшиеся месяцы года расцениваются как "слабые и неопределенные". Поэтому на настоящий момент МОТ "прогнозирует, что число отработанных в 2021 году часов будет на 4,3% меньше, чем до пандемии - в четвертом квартале 2019 года, и это эквивалентно 125 миллионам рабочим дням". Подчеркивается, что этот прогноз представляет собой "драматичную ревизию июньского прогноза МОТ", согласно которому по итогам года ожидалось сокращение рабочих часов на 3,5% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, что соответствует 100 миллионов полных рабочих дней.
 
В целом в странах с высокими доходами на душу населения ситуация на рынке труда выглядит лучше, чем в государствах со средними и низкими доходами. В третьем квартале 2021 года в первой группе стран количество отработанных часов было на 3,6% меньше, чем в последнем квартале 2019 года. В государствах же со средними и низкими доходами снижение составило соответственно 5,7% и 7,3%.
 
Это различие эксперты объясняют более высоким уровнем вакцинации от коронавируса в странах с высокими доходами. 
 

Более высокие уровни вакцинации ассоциируются с более мощным и быстрым восстановлением рынка", - говорится в докладе. 

 

Согласно оценкам, проведение полной вакцинации 14 человек во втором квартале 2021 года было эквивалентно добавлению одного полного рабочего дня на глобальном рынке труда", - констатировали в МОТ. 

 
Таким образом, медленная вакцинация в развивающихся странах "замедляла восстановление рынка труда, усиливая различие между странами". Подобный дисбаланс, считают в организации, "мог бы быть быстро и эффективно" исправлен путем "большей глобальной солидарности в сфере вакцинации".
 

Нынешнее положение на рынках труда представляет собой застопорившееся восстановление с появляющимися многочисленными рисками снижения и большими различиями между развитыми и развивающимися экономиками", - заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер. 

 
Он обратил внимание на тот факт, что "неравное распределение вакцин и фискальных возможностей" усиливает эти тенденции, и этим вопросом "необходимо срочно заняться".
 

Две казахстанские ГЭС могут быть переданы в управление иностранным инвесторам

27.10.2021, 18:49 31726
Две казахстанские ГЭС могут быть переданы в управление иностранным инвесторам
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Минфин рассматривает вопрос о передаче Усть-Каменогорской и Шульбинской гидроэлектростанций зарубежным инвесторам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Совместную декларацию о создании долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях правительства Казахстана и ОАЭ подписали 8 октября. 
 

Стороны намерены реализовать проекты в республике Казахстан в сферах электроэнергетики, фармацевтики, агропромышленного комплекса, транспорта и логистики и иных отраслях. Стороны признают, что правительство республики Казахстан намерено осуществить прямую адресную продажу до 100 (сто) процентов государственных долей участия в уставном капитале ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" (далее ШГЭС) и ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" (далее УКГЭС, совместно с ШГЭС именуемые "гидроэлектростанции") консорциуму инвесторов Абу-Даби и казахстанских инвесторов", - говорится в документе. 

 
В настоящее время Министерство финансов с привлечением международного консультанта проводит оценку данных объектов, чтобы оценить ее реальную рыночную стоимость. И после этого уже будут проводиться переговоры с арабской стороной", - сообщил вице-министр энергетики Мурат Журебеков на сегодняшней пресс-конференции. 
 
По словам вице-министра, оценка стоимости гидроэлектростанций может продлиться до конца года.
 
Ранее депутат Сергей Решетников призвал отказаться от приватизации двух ГЭС в Восточном Казахстане. По его мнению, приватизация гидроэлектростанций позволит бизнесменам диктовать населению размер тарифов на электроэнергию. 
 

Минэнерго Казахстана приступило к изучению возможной локации, технологии и мощности будущей АЭС

27.10.2021, 18:20 38071
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Министерство энергетики Республики Казахстан приступило к изучению возможной локации, технологии и мощности будущей атомной электростанции. Об этом сообщил вице-министр энергетики Республики Казахстан Мурат Журебеков в ходе пресс-конференции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Глава государства в сентябрьском послании поручил правительству в течение года проработать этот вопрос. Сегодня мы активно над этим работаем. Наша работа на сегодня включает в себя определение локации на территории страны, с учетом критериев, которые нужны для реализации подобного рода проекта", - сообщил он.

 
По словам вице-министра, в ноябре планируется обсудить вопрос с международными экспертами.
 

Мы также ведем консультации с экспертами, международными в том числе, по технологии, по мощности. Мы также смотрим на наш актуализированный баланс электропотребления и электропроизводства для того, чтобы определить, будет ли у нас дефицит. Если будет, то в каком году и в каком объеме. Вся эта работа проводится сейчас в комплексе", - сказал Мурат Журебеков.

 
Вице-министр энергетики добавил, что завершить эту работу планируется в обозначенные главой государства сроки. 
 
 
 
 

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