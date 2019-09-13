По итогам 8 месяцев казахстанцы приобрели 43,3 тыс. новых легковых автомобилей на сумму 396,5 млрд тенге

Алматы. 12 сентября. Kazakhstan Today - По итогам 8 месяцев казахстанцы приобрели 43,3 тысяч новых легковых автомобилей на сумму 396,5 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

"Рыночная динамика в августе оказалась скромнее, чем месяцем ранее. Тем не менее по сравнению с августом прошлого года рынок фиксирует рост на 15,3%: реализовано 6070 новых автомобилей общей стоимостью 55,5 млрд тенге. По итогам 8 месяцев затраты жителей страны на покупку новых авто превысили 1 млрд долларов, с января по август продано 43 289 автомобилей - это на 19,5% больше, чем в тот же период прошлого года. Наибольшим спросом пользуются автомобили отечественного производства - 56,7% рынка. Более расширенное фондирование программы льготного кредитования поддержит покупательскую способность. Спрос на условия программы среди населения по-прежнему остаётся крайне высоким", - сообщил директор по стратегическому планированию Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" Артур Мискарян.

По данным Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром", в течение января - августа официальными дилерами было реализовано 43 289 автомобилей, что на 19,5% выше результата годичной давности. В отчетный период казахстанцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей 396,5 млрд тенге ($1,04 млрд), что на 29,5% превышает показатель 2018 года.

Сбыт по итогам августа 2019 года (6070 единиц) превзошел прошлогоднее значение на 15,3%. Объем рынка в стоимостном выражении по результатам месяца достиг 55,5 млрд тенге ($143,5 млн), превысив показатель годичной давности на 19,4%.

24 565 покупателей (56,7%) остановили выбор на продукции казахстанских автозаводов, 18 724 автомобиля (43,3%) из числа реализованных по итогам 8 месяцев пришлось на импорт.

Рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брендов по результатам отчетного периода возглавляет Lada: на территории республики продано 10 135 автомобилей российской марки. Сбыт моделей Toyota составил 9320 единиц. Третью позицию занял Hyundai с показателем 8663 реализованных автомобиля. Пятерку лидеров замыкают KIA (2170 единиц) и Renault (1551 единица).

В TOP-10 наиболее успешных марок вошли также GAZ (1493 единицы), Nissan (1413 единиц), UAZ (1232 единицы), Volkswagen (1122 единицы) и Ravon (1017 единиц).

Статус крупнейшей дилерской группы на рынке Казахстана сохраняет за собой холдинг БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО. По итогам отчетного периода 32,5% всех покупателей новых легковых автомобилей (включая LCV) остановили выбор на предложениях этой группы. 24,4% рынка пришлось на сбыт КМК Astana Motors. В десятку наиболее заметных участников казахстанского авторетейла вошли также Вираж с долей 5,7%, Toyota City Алматы (5,6%), Тойота Центр Жетысу (2,4%), Автомир (2,3%), Mercur Auto (1,9%), Allur Auto (1,9%), Aster Auto (1,8%) и Тойота Центр Шымкент (1,5%).

Основную активность в приобретении легковых автомобилей по результатам января - августа 2019 года продемонстрировали жители городов Алматы (11 429 реализованных автомобилей), Нур-Султан (8454 единицы), Шымкент (3174 единицы), Атырау (2894 единицы), Караганда (2617 единиц), Костанай (2562 единицы), Уральск (1879 единиц), Усть-Каменогорск (1839 единиц), Актау (1660 единиц) и Павлодар (1524 единицы).

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