Казахстан ввел временный запрет на ввоз бензина из России по железной дороге

Астана. 22 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан ввел временный запрет на ввоз бензина из России железнодорожным транспортом, передает Kazakhstan Today.

Соответствующий приказ Министерства энергетики РК размещен на сайте ведомства.

Ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина (код ТН ВЭД 2710 12 41 - 2710 12 590 0)", - говорится в документе.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Напомним, в январе текущего года министр энергетики Канат Бозумбаев сообщал о том, что казахстанские НПЗ снизили загрузку из-за профицита бензина.

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