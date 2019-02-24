Казахстан ввел временный запрет на ввоз бензина из России по железной дороге

Соответствующий приказ Министерства энергетики РК размещен на сайте ведомства.
Ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина (код ТН ВЭД 2710 12 41 - 2710 12 590 0)", - говорится в документе.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Напомним, в январе текущего года министр энергетики Канат Бозумбаев сообщал о том, что казахстанские НПЗ снизили загрузку из-за профицита бензина.
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