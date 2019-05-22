Нацбанк РК выпустил приуроченные к пятилетию ЕАЭС килограммовые золотые монеты номиналом 50 тыс. тенге

Данные монеты приурочены к пятилетию со дня создания Евразийского экономического союза.
"Монеты изготовлены: из золота 999-й пробы номиналом 50 000 тенге, массой 1 килограмм, диаметром 100 миллиметров, тиражом 20 штук; из золота 999-й пробы номиналом 500 тенге, массой 31,1 грамма диаметром 32 миллиметра, тиражом 500 штук; из серебра 925-й пробы номиналом 500 тенге, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 миллиметра, тиражом 1500 штук", - сообщили в Нацбанке.
На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображен герб Республики Казахстан. По окружности монет размещены соответствующие им номиналы, надписи "QAZAQSTAN RESPYBLIKASY" и "REPUBLIC OF KAZAKHSTAN" и надписи, обозначающие металл, из которого изготовлены монеты, их пробу и массу.
На оборотной стороне (реверсе) монет в центральной части изображены официальная эмблема Евразийского экономического союза и цифра "2019", обозначающая год чеканки. Вокруг эмблемы композиция из ленточных орнаментов и государственных флагов стран-участниц Евразийского экономического союза, выполненных с применением технологии интерференционного радужного изображения и цветной печати. В верхней части монеты – товарный знак (логотип) Национального банка Республики Казахстан.
По окружности монеты надписи "EYRAZIALYQ EKONOMIKALYQ ODAQ. 5 JYL" и "ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ. 5 ЛЕТ".
Напомним, 29 мая 2019 года в Нур-Султане состоится Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета, приуроченное к двум юбилейным датам - 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания договора о Евразийском экономическом союзе.
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