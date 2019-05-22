Субсидирование пригородных железнодорожных маршрутов позволит улучшить экологическую обстановку в Алматы

Алматы. 21 мая. Kazakhstan Today - Железнодорожный маршрут Алматы - Узынагаш будет курсировать дважды в день, передает Kazakhstan Today.

В связи с ростом пассажиропотока власти Алматы приняли решение за счет дополнительного субсидирования увеличить количество вагонов и частоту движения на маршруте Алматы - Узынагаш, сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Промежуточные станции находятся в поселках Бурундай, Аксенгер, Чемолган и Жингельды. В настоящее время пассажиропоток пригородного маршрута составляет порядка 900 человек в день, при этом в летнее время ожидается спад, поэтому усиление маршрута запланировано с 25 августа. Если ранее в данном направлении курсировали 6 вагонов туда и обратно, то с 25 августа маршрут будет обслуживаться уже 9 вагонами, совершая два кругорейса. Вагоны оборудованы системой кондиционирования и телевизорами.

По данным акимата, ежедневно в город въезжает порядка 275 тысяч автомобилей, создавая огромное давление на транспортную инфраструктуру и экологию города. Субсидирование только этого железнодорожного маршрута позволяет сократить поток по данному направлению примерно на 10 тысяч автомобилей.

"Просто зажать въезжающий из области личный транспорт, как требуют некоторые пользователи сетей, - это неправильно. Во-первых, мы все граждане одной страны. Во-вторых, нужно создать альтернативу передвижения. Огромное количество людей в прилегающих к городу районах экономически привязаны к рынку Алматы. Наша ключевая задача - обеспечить качественный общественный транспорт. Конечно, этим маршрутом пользуются не сами алматинцы, но в целях улучшения экологии и снижения заторных явлений мы будем усиливать эту работу. Пригородные перевозки должны стать частью единой транспортной системы Алматы. От этого выиграют все и, в первую очередь, горожане", - считает аким Бауыржан Байбек.

За счёт средств из местного бюджета в 2018 году уже были реконструированы обе привокзальные площади. Перед самими вокзалами произведено перераспределение потоков с приоритетом для общественного транспорта, обустроены пешеходные переходы с островками безопасности и установлены камеры видеонаблюдения.

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