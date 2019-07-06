На Топарской ГРЭС запущена новая турбина

Караганда. 5 июля. Kazakhstan Today - На главной распределительной энергостанции (ГРЭС) в Топаре Карагандинской области запустили новую турбину, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы акима Карагандинской области, мощность нового турбоагрегата - 130 МВт. После запуска установленная электрическая мощность станции вырастет с 613 до 743 МВт. Ввод новой турбины также увеличит надёжность энергоснабжения потребителей, особенно в отопительный период.

Заместитель акима Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, выступая на церемонии запуска нового турбоагрегата, подчеркнул, что в стратегии государственного развития "Казахстан-2050" особое значение придается развитию энергетического сектора.

Карагандинская область - один из регионов Казахстана с наибольшим уровнем потребления электрической энергии в связи с дислокацией здесь большого количества промышленных, горнодобывающих и перерабатывающих предприятий. Главная распределительная энергостанция Топара входит в единую энергосистему Казахстана и снабжает энергоресурсами промышленные предприятия региона", - сказал Ермаганбет Булекпаев.

Он также отметил, что реализация инвестиционных проектов позволит поднять производство на новый уровень и улучшить экономику предприятия в целом.

В пресс-службе уточнили, что в 2016 году на ГРЭС началась долгосрочная и полномасштабная программа модернизации. Замена турбоагрегата №2 - это часть первого этапа. Он рассчитан до 2028 года. Ремонт и обновление оборудования включены в большой инвестиционный проект группы "Казахмыс Холдинг", в которую входит предприятие.

Проект можно назвать пилотным, поскольку ни у одного энергопредприятия в Казахстане на сегодняшний день нет подобного оборудования. В нём используются новейшие технологии и полностью автоматическое управление котлами и турбинами.

Стоит отметить, что станция, действующая с 1964 года, обеспечивает тепловой и электрической энергией город Абай и посёлок Топар. Также выработанная электроэнергия покрывает нагрузки предприятий корпорации "Казахмыс" в Карагандинском, Жезказганском и Балхашском регионах.

На ГРЭС установлены 16 котло- и 8 турбоагрегатов. На сегодняшний день на предприятии работают 1425 человек.

Установка нового оборудования требует повышения квалификации работников, поэтому на предприятии создана автоматизированная система обучения персонала. Она позволяет отрабатывать все действия в случае нештатной или аварийной ситуации с помощью специального тренажера, который охватывает всю станцию. Также создана отдельная система, обучающая сотрудников по специальностям. Этот проект, разработка которого заняла три года, также уникален для Казахстана.

Напомним, что в Карагандинской области также активно развиваются альтернативные источники энергии. В 2020 году в регионе построят три солнечные электростанции , две из которых уже введены в действие. Первая электростанция мощностью 100 МВт запущена в городе Сарани.

Вторая электростанция введена в посёлке Гульшат близ Балхаша. На сегодняшний день это одна из крупнейших солнечных станций в Центральной Азии . Она располагается на 104 гектарах, где размещено более 120 тысяч солнечных панелей. Мощности станции в 40 МВт хватает, чтобы обеспечить энергией 5 таких городов, как Балхаш. Ежегодно СЭС будет вырабатывать больше 58 млн кВт-ч электроэнергии.

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