Среднедушевые номинальные денежные доходы населения РК в мае 2019 года составили 97,9 тыс. тенге

Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в мае 2019 года составили 97 924 тенге, передает Kazakhstan Today.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в мае 2019 года составили 97 924 тенге, что на 8,1% выше, чем в мае 2018 года, реальные денежные доходы за указанный период увеличились на 2,7%" - сообщили в Комитете по статистике МНЭ РК.

В структуре номинальных денежных доходов населения в мае 2019 года доходы от наемной занятости составили 70,9%, доходы от индивидуальной предпринимательской деятельности - 11,2%, доходы в виде социальных трансфертов - 17,2% и прочие денежные доходы - 0,7%.





Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в июне 2019 года составила 177 963 тенге. Численность безработных по оценке в июне 2019 года. составила 442,7 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,8% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец июня 2019 года составила 176,7 тыс. человек или 1,9% к рабочей силе.









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