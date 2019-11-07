Мажилис одобрил передачу поступлений от корпоративного подоходного налога с МСБ в местные бюджеты

Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании одобрили в 1-м чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан, совершенствования системы государственного управления и межбюджетных отношений", передает Kazakhstan Today.

Законопроект разработан в целях реализации поручения Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева, касающегося передачи местным бюджетам поступлений от корпоративного подоходного налога (КПН) с малого и среднего бизнеса. Предусматривается, что это стимулирует местные исполнительные органы к повышению деловой активности в регионе, развитию МСБ, а также сократит зависимость местных бюджетов от республиканского бюджета, сообщила пресс-служба мажилиса.

Председатель палаты Нурлан Нигматулин в ходе обсуждения законопроекта поднял вопрос пошаговой проработки этого процесса.

"Всё ли учтено, когда речь идёт о сокращении зависимости местных бюджетов от республиканского бюджета? Понятно, что КПН - это налог, зависящий в основном от конъюнктурных факторов, прежде всего от внешнего рынка. Вдруг получится так, что регион не соберет необходимую сумму и в то же время не получит субвенций из республиканского бюджета на эту же сумму. Что тогда будет сделано правительством и министерством, чтобы восполнить разрыв между доходами и расходами в местных бюджетах?" - обратился Нурлан Нигматулин к министру национальной экономики Руслану Даленову.

Глава МНЭ пояснил, что одной из таких "поддерживающих" мер выступают балансирующие трансферты. В свою очередь, спикер мажилиса акцентировал внимание на том, что предстоящие новшества не должны влиять на своевременное и качественное решение прежде всего социальных вопросов населения.

Здесь необходимо всё продумать, чтобы не допустить срывов финансирования важных, особенно социальных, программ в регионах, чтобы денег региону хватило. Гражданину, пришедшему в поликлинику, всё равно, из каких источников эта поликлиника финансируется. Из республиканского либо из местного бюджета. Он должен получить качественное медицинское обслуживание. Поэтому важно, чтобы правительство, проводя эту реформу по передаче КПН на местный уровень, имело так называемую "подушку безопасности" на своевременное выполнение, прежде всего, социальных обязательств региона", - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

По информации пресс-службы Министерства национальной экономики, законопроектом предлагается с 2020 года передать КПН от МСБ в местные бюджеты. В республиканский бюджет будут зачисляться поступления КПН только от субъектов крупного предпринимательства.

Также маслихатам областей будет предоставлено право устанавливать норматив распределения КПН от МСБ между областным и районным бюджетом.

Передача КПН в местные бюджеты будет стимулировать развитие экономики регионов, малого и среднего бизнеса и увеличение доходов местных бюджетов. В целом, поправки направлены на приведение в соответствие отдельных норм законодательства, совершенствование межбюджетных отношений и системы государственного управления.

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