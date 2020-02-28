Завод по переработке попутного газа на Кашагане построят к концу следующего года

Нур-Султан. 27 февраля. Kazakhstan Today - В Атырауской области к концу 2021 года построят крупный завод по переработке попутного газа на месторождении Кашаган, передает Kazakhstan Today.

Проект строительства завода по переработке попутного газа на месторождении Кашаган планируется реализовать до конца 2021 года в Макатском районе Атырауской области, в 12 километрах к северо-востоку от установки комплексной подготовки нефти и газа "Болашак" и 5 километрах южнее железнодорожной станции Искене. Проектная мощность - 1 млрд кубометров в год. Инвестор - ТОО "GPC Investment". Объем инвестиций - $860 млн", - сообщили в пресс-службе главы правительства.

По словам Аскара Мамина, продукция завода будет поставляться как на внутренний, так и внешний рынки.

Строительство завода по переработке попутного газа на месторождении Кашаган является важным для страны проектом, который позволит повысить производство нефти на месторождении на 12 млн тонн, а также создать 2800 временных (в период строительства) и 600 постоянных (в период эксплуатации) рабочих мест. С октября прошлого года мы всесторонне изучали данный проект. Сегодняшнее совещание необходимо рассматривать как итоговое в принятии решения о строительстве завода", - сказал он.

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