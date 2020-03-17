В стабфонде Костанайской области имеется достаточный запас социально значимых продуктов питания

Костанай. 16 марта. Kazakhstan Today - В стабилизационном фонде Костанайской области имеется достаточный запас социально значимых продуктов питания, сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Жансултан Таукенов на заседании оперативного штаба по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары под руководством акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова, передает Kazakhstan Today.

Это позволяет делать интервенции и держать цены одни из самых низких в стране", - заявил Жансултан Таукенов.

По его информации, запасы продуктов питания в стабилизационном фонде области и складах розничной торговли позволяют обеспечить население области по картофелю на 56 дней, моркови - на 49 дней, луку - на 62 дня, капусте - 11 дней, рису - 50 дней, говядине - 16 дней, свинине - 12 дней, мясу птицы - 29 дней, яйцу - 32 дня, крупе гречневой - на 28 дней, молоку - на 9 дней, маслу растительному - на 27 дней, сахару - на 1 месяц, маслу сливочному - на 4 месяца, соли - на 7 месяцев, муки и макаронных изделий - на 1 год.

Таукенов отметил, что эти запасы постоянно пополняются.

По данным главы областного управления сельского хозяйства, в Костанайскую область из 19 социально значимых товаров импортируется только сахар и куриное мясо. При этом в феврале принято решение об установлении стоимости куриного мяса в пределах 880 тенге за килограмм. Идет процедура по вступлению данного решения в силу.

Акиматами город и районов области между поставщиками и розничными сетями заключено 723 меморандума и 326 договоров о минимальной торговой надбавке на продукты питания.

Как сообщил заместитель директора СПК "Тобол" Кайрат Оспанов, за период с 2018 года на создание регионального стабилизационного фонда было выделено 1,32 млрд тенге, на условиях форвардных поставок закуплено 10 тыс. тонн по 14 наименований продукции у местных производителей; продукты, не производимые в области, закупали в других регионах страны. За счет этих запасов для сдерживания цен проводятся товарные интервенции по 13 наименованиям продукции через местных предпринимателей и на сельскохозяйственных ярмарках. Использовано 12,7% от запасов стабфонда. Интервенции позволили стабилизировать в 2019 году цены на муку 1 сорта, рис, гречневую крупу, яйцо.

К. Оспанов подтвердил, что сейчас запасы фонда в процессе пополнения.

Готовится осуществление государственных закупок товаров у товаропроизводителей исходя из потребностей, в частности, мяса кур и яйца на сумму 100 млн тенге", - сообщил К. Оспанов.

Аким области Архимед Мухамбетов констатировал, что в ходе посещения супермаркетов и торговых точек он лично убедился, что продавцы в целом выдерживают условия социальных контрактов, удерживая цены на социально значимые продукты питания. С теми, кто, получая продукцию стабфонда, превышает допустимую торговую наценку, он распорядился разорвать отношения. По его словам, подобный анализ рынка и учет запасов будут делать акимы всех уровней.

Я вчера объехал (супермаркеты. - Прим. агентства), большого ажиотаж нет. Где-то есть очереди, но в целом в супермаркетах есть запасы. Сегодня также аким Костаная и мой первый заместитель объедут все оптовые склады на Узкоколейной, на Складской и посмотрят, что завозят, откуда завозят, какие объемы есть. По муке, по макаронным изделиям у нас достаточное количество, есть запасы. Конечно, у нас сейчас будут покупать и другие области. Мы будем помогать. Тем не менее, мы должны обеспечить запасы. Ажиотажа не должно быть", - резюмировал А. Мухамбетов.

По данным акима области, оперативный штаб по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары будет собираться ежедневно и оперативно решать все возникающие вопросы.

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