В стабфонде Костанайской области имеется достаточный запас социально значимых продуктов питания

Это позволяет делать интервенции и держать цены одни из самых низких в стране", - заявил Жансултан Таукенов.
По его информации, запасы продуктов питания в стабилизационном фонде области и складах розничной торговли позволяют обеспечить население области по картофелю на 56 дней, моркови - на 49 дней, луку - на 62 дня, капусте - 11 дней, рису - 50 дней, говядине - 16 дней, свинине - 12 дней, мясу птицы - 29 дней, яйцу - 32 дня, крупе гречневой - на 28 дней, молоку - на 9 дней, маслу растительному - на 27 дней, сахару - на 1 месяц, маслу сливочному - на 4 месяца, соли - на 7 месяцев, муки и макаронных изделий - на 1 год.
Таукенов отметил, что эти запасы постоянно пополняются.
По данным главы областного управления сельского хозяйства, в Костанайскую область из 19 социально значимых товаров импортируется только сахар и куриное мясо. При этом в феврале принято решение об установлении стоимости куриного мяса в пределах 880 тенге за килограмм. Идет процедура по вступлению данного решения в силу.
Акиматами город и районов области между поставщиками и розничными сетями заключено 723 меморандума и 326 договоров о минимальной торговой надбавке на продукты питания.
Как сообщил заместитель директора СПК "Тобол" Кайрат Оспанов, за период с 2018 года на создание регионального стабилизационного фонда было выделено 1,32 млрд тенге, на условиях форвардных поставок закуплено 10 тыс. тонн по 14 наименований продукции у местных производителей; продукты, не производимые в области, закупали в других регионах страны. За счет этих запасов для сдерживания цен проводятся товарные интервенции по 13 наименованиям продукции через местных предпринимателей и на сельскохозяйственных ярмарках. Использовано 12,7% от запасов стабфонда. Интервенции позволили стабилизировать в 2019 году цены на муку 1 сорта, рис, гречневую крупу, яйцо.
К. Оспанов подтвердил, что сейчас запасы фонда в процессе пополнения.
Готовится осуществление государственных закупок товаров у товаропроизводителей исходя из потребностей, в частности, мяса кур и яйца на сумму 100 млн тенге", - сообщил К. Оспанов.
Аким области Архимед Мухамбетов констатировал, что в ходе посещения супермаркетов и торговых точек он лично убедился, что продавцы в целом выдерживают условия социальных контрактов, удерживая цены на социально значимые продукты питания. С теми, кто, получая продукцию стабфонда, превышает допустимую торговую наценку, он распорядился разорвать отношения. По его словам, подобный анализ рынка и учет запасов будут делать акимы всех уровней.
Я вчера объехал (супермаркеты. - Прим. агентства), большого ажиотаж нет. Где-то есть очереди, но в целом в супермаркетах есть запасы. Сегодня также аким Костаная и мой первый заместитель объедут все оптовые склады на Узкоколейной, на Складской и посмотрят, что завозят, откуда завозят, какие объемы есть. По муке, по макаронным изделиям у нас достаточное количество, есть запасы. Конечно, у нас сейчас будут покупать и другие области. Мы будем помогать. Тем не менее, мы должны обеспечить запасы. Ажиотажа не должно быть", - резюмировал А. Мухамбетов.
По данным акима области, оперативный штаб по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары будет собираться ежедневно и оперативно решать все возникающие вопросы.
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