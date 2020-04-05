В Алматинской области на дорогах возобновили ремонтные работы

Талдыкорган. 4 апреля. Kazakhstan Today - В Алматинской области, несмотря на эпидемию, возобновляют ремонтные работы дорог, в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения автотранспорта на автомобильных дорогах областного значения, в 2020 году на ремонт и содержание выделено 26,4 млн тенге, сообщили в пресс-службе акимата области, передает корреспондент агентства Kazakhstan Today.

Несмотря на эпидемию, жизнь продолжается, поэтому необходимо выполнять работы, которые улучшат качество жизни населения. Конечно, сейчас переживаем нелегкие времена, но мы не должны расслабляться. Перед нами стоит много задач, которые мы должны решить. Одно из них является строительство новых современных дорог и ремонт существующих", - отметил аким Алматинской области Амандык Баталов.

По словам А. Баталова, "работы, конечно, затруднены, но в регионе возобновляются ремонтные работы автодорог и весенние полевые работы. С эпидемией невозможно договориться, отмечает глава государства, Касым-Жомарт Кемелович Токаев. Тем временем в Алматинской области, несмотря на ограничительные меры, жизнь продолжается".

Всего в текущем году в Алматинской области планируется отремонтировать 491,6 километра дорог. Уже на сегодня в области начато строительство и реконструкция дорог на 5 участках. Совсем скоро жители могут доехать до зон отдых на Балхашском побережье по новым дорогам. А вот к 2021 году будет отремонтирован участок Алматы - Усть-Каменогорск - Лепсы - Актогай.

По информации пресс-службы, будет продолжена реконструкция участка автомобильной дороги Сарыозек - Хоргос - Когалы - Коксу - Карабулак, Ескельдинского района - 12 километров. Ремонт дорог закончится уже в этом году. Также завершится и реконструкция автодороги "Каракастек-Сураншы батыр", Жамбылского района. Завершится в этом году и строительство надземного пешеходного перехода с разработкой ПСД в районе станции Шамалган Карасайского района. Аналогичный пешеход построят на автодороге "Есик – Александровка", Енбекшиказахского района.

Кроме того, на сегодняшний день завершены подготовительные работы и начаты строительно-монтажные работы по капитальному ремонту 11 мостов в Алакольском, Ескельдинском, Жамбылском, Каратальском, Райымбекском районах.

Также, на 28 участках по Алматинской области ведутся работы по среднему ремонту автодорог областного значения. Данным видом работ до конца года планируется охватить 347 километров автодорог областного значения, и на территории области на данный момент производится текущий ремонт и содержания автомобильной дороги в Талгарском, Енбекшиказахском, Жамбылском, Панфиловском, Уйгурском и Илийском районах.

Как сообщалось ранее, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.

По последним данным, в Алматинской области подтверждено 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число по Казахстану – 464 больных.

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