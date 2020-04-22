В Казахстане на полгода введен запрет на экспорт живого скота

Нур-Султан. 21 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане совместным приказом министра сельского хозяйства и первого вице-премьера - министра финансов введен запрет на экспорт живого скота сроком на полгода, передает Kazakhstan Today.

Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан: крупного рогатого скота живого: код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) - 0102; овец и коз живых: код ТН ВЭД ЕАЭС - 0104", - говорится в документе.

Министерству сельского хозяйства предписывается информировать Евразийскую экономическую комиссию о применении мер по реализации приказа.

Напомним, ранее запрет на вывоз живого скота был принят в январе текущего года. По информации МСХ РК, массовый экспорт живого скота для дальнейшей переработки и перепродажи создал основу для спекулятивного роста цен на мясную продукцию. Кроме того, сложившаяся ситуация привела к снижению загрузки казахстанских мясоперерабатывающих предприятий и откормочных площадок. В среднем за 2019 год они были загружены менее чем на половину от своей мощности. Основной причиной их недозагрузки стал дефицит сырья, сложившийся в результате высокого уровня экспорта живого скота.

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