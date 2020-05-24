Комитет госдоходов разъяснил, какой размер МРП используется для исчисления ИПН в 2020 году

Нур-Султан. 23 мая. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК разъяснил, какой размер МРП используется при исчислении индивидуального подоходного налога в 2020 году, передает Kazakhstan Today.

В ведомстве отметили, что в связи с изменением с 1 апреля 2020 года размера МРП, у налогоплательщиков возникли вопросы по его применению при определении облагаемого дохода.

Указом президента Республики Казахстан "Об уточненном республиканском бюджете на 2020 год" от 8 апреля 2020 года с 1 апреля 2020 года установлен размер месячного расчетного показателя в сумме 2778 тенге.

Налоговым кодексом предусмотрены корректировки дохода, налоговые вычеты, а также доходы, не рассматриваемые в качестве дохода, подлежащего налогообложению ИПН, в эквиваленте МРП.

1. МРП на дату начисления выплат применяется при определении доходов, не рассматриваемых в качестве дохода, подлежащего налогообложению ИПН в виде компенсационных выплат работникам, связанным со служебными поездками.

2. МРП на дату передачи товара применяется при определении доходов, не рассматриваемых в качестве дохода, подлежащего налогообложению ИПН в виде стоимости безвозмездно переданного в рекламных целях товара (в том числе в виде дарения).

3. МРП на дату начисления выигрышей применяется при корректировке дохода на выигрыш по одной лотерее.

4. МРП на дату выплаты применяется при корректировке дохода на выплаты в связи с выполнением общественных работ и профессиональным обучением, осуществляемые за счет средств бюджета.

5. МРП на 1 января соответствующего финансового года (в 2020 году - 2651 тенге) применяется при определении доходов, освобожденных от ИПН в виде:

- компенсации при служебных командировках, в том числе в целях обучения, повышения квалификации или переподготовки работника;

- расходов работодателя по направлению работника на обучение, повышение квалификации или переподготовку без оформления служебной командировки;

- расходов автономной организации образования и выплаты, произведенные такой организацией;

- материальной выгоды, полученной физическим лицом, которое обучается на подготовительном отделении автономной организации образования.

6. МРП в размере 2651 тенге также применяется при корректировке дохода в виде:

- дохода от личного подсобного хозяйства каждого лица, занимающегося личным подсобным хозяйством;

- выплат для покрытия расходов физического лица на медицинские услуги (кроме косметологических), выплаты в виде оказания материальной помощи работнику при рождении его ребенка, выплаты на погребение;

- расходов работодателя на оплату отпуска по беременности и родам, отпуска работникам, усыновившим (удочерившим) новорожденного ребенка;

- 90% от суммы дохода работника, не превышающего 25 МРП.

7. Для следующих налоговых вычетов применяется МРП в размере 2651 тенге:

1) стандартный налоговый вычет в размере 882-кратного МРП:

- участникам Великой Отечественной войны и приравненным к нему лицом;

- лицам, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

- лицам, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

- инвалидам I, II или III групп;

- ребенку-инвалиду;

- родителю, опекуну, попечителю ребенка-инвалида или инвалида с детства, усыновителю (удочерителю), приемному родителю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2) налоговый вычет на медицину в размере 94-кратного МРП (пункт 3 статьи 348).

Предварительный платеж по ИПН за каждый месяц выполнения работ (оказания услуг) трудовым иммигрантом-резидентом исчисляется в размере 2-кратного МРП 2651 тенге.

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