Казахстан до конца года начнет импорт свинины в Китай

Нур-Султан. 26 мая. Kazakhstan Today - Казахстан до конца текущего года начнет импорт свинины в Китай, передает Kazakhstan Today.

В 2019 году министерством проведена работа по подтверждению статуса свободной страны по африканской чуме свиней на уровне МЭБ. Также был подписан ветеринарный сертификат с КНР на экспорт свинины", - сообщил сегодня на заседании правительства министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

По его словам, в 2019 году проведен первый этап инспекционных работ со стороны Главной таможенной службы Китая. В рамках Комплексного плана по восстановлению экономики ведется работа по согласованию с Главной таможенной службой КНР вопроса включения казахстанских предприятий в реестр импортеров.

Таким образом, до конца будет организована поставка свинины в КНР", - отметил глава МСХ.

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