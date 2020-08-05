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Цены на социально значимые продтовары в Алматы в июле снизились на 1,3%

04.08.2020, 11:21 5968
Алматы. 4 августа. Kazakhstan Today - Цены на социально значимые продтовары (СЗПТ) в Алматы в июле снизились на 1,3%, передает Kazakhstan Today.
 

Третий месяц подряд индекс потребительских цен (ИПЦ) на СЗПТ держится на уровне ниже 100%. В июле показатель снизился до 98,7%", - сообщили в пресс-службе акима города. 

 
Как отметили в акимате, учитывая риски повышения цен на социально значимые продовольственные товары с начала периода карантинных мер, в марте из местного бюджета выделено 5 млрд тенге для предоставления льготного возвратного займа субъектам предпринимательства и фиксирования цен на 13 наименований СЗПТ. Выделенные средства были направлены торговой сети Magnum Cash & Carry и ТОО "ХБК Аксайнан" для пополнения оборотных средств и фиксирования отпускных цен. 
 
В частности, льготный заём Magnum Cash & Carry предоставлен на сумму 3,6 млрд тенге, на 12 позиций СЗПТ в объеме 11 925 тонн, с фиксированными предельными ценами на полке и объемами сдерживания до октября текущего года. Льготный заём ТОО "ХБК "Аксай" составил 350 млн тенге для производства социального хлеба формового из муки 1-го сорта. Общий объем реализации составит более 21,8 млн булок, с фиксированными отпускными ценами (70 тенге за булку) и объемами сдерживания в течение пяти месяцев. 
 

Фиксирование цен по договору значительно повлияло на снижение цен в апреле - июле: из 11 позиций на 9 удалось сдержать цены и по 6 позициям - снизить, в том числе на мясо кур, сахар-песок, масло подсолнечное, молоко, творог, рожки, рис и муку 1 сорта.

 
Кроме того, организована поставка говядины по фиксированной отпускной цене (1850 тенге за килограмм) в 250 торговых объектов города. Данное соглашение заключено до конца текущего года, количество торговых точек будет увеличено до 500", - проинформировали в пресс-службе.
 
В настоящее время дополнительно заключен договор по "овощной закладке" на межсезонье 2020-2021 годов. На льготный возвратный заем в 1,5 млрд тенге ТОО "Magnum Cash & Carry" будет закуплено порядка 12 тыс. тонн овощей (картофель, морковь, лук, капуста). 
 
Благодаря принимаемым системным и оперативным мерам, несмотря на режим карантина, акимату города удалось стабилизировать цены на социально значимые продовольственные товары. Таким образом, в апреле индекс потребительских цен составил 100% - за счет снижения цен по 9 наименованиям СЗПТ, в мае - 99,2% (снижение цен по 6 видам СЗПТ), в июне - 99,7% (снижение цен по 10 наименованиям СЗПТ). 
 
В акимате также отметили, что с начала прошлого месяца понижение цен отмечено по 7 наименованиям СЗПТ: картофелю, луку, моркови, из молочной продукции: молока, кефира, творога, а также по сахару. 
 
Следовательно, индекс потребительских цен в июле снизился еще на 1% и составил 98,7%. Работа по стабилизации цен на СЗПТ продолжается.
 

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