Нур-Султан. 11 августа. Kazakhstan Today - Нацбанк прогнозирует дальнейшее ускорение годовой инфляции. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил глава ведомства Ерболат Досаев, передает Kazakhstan Today.

В последующие месяцы ожидается дальнейшее ускорение годовой инфляции в рамках прогнозной траектории 8-8,5% до конца 2020 года", - сказал он.

Досаев отметил, что на текущий момент годовая инфляция формируется в соответствии с прогнозами Нацбанка, составив 7,1% в июле. Годовой рост цен на продовольственные товары составил 11,3% и продолжает вносить основной вклад в инфляцию.

Максимальные темпы роста сохраняются на хлебобулочные изделия и крупы (13,8%), плодоовощную продукцию (13,4%), при этом несколько замедлился темп роста цен на мясо и мясопродукты (12,9%)", - уточнил он.

По данным Нацбанка, годовой рост цен на непродовольственные товары сохранился на уровне 5,4% при продолжающемся снижении цен на ГСМ (бензин - на 0,2% за июль). Годовой рост цен на платные услуги повысился с 3,0% до 3,2% в июле на фоне постепенного исчерпания эффекта от временного снижения тарифов на коммунальные услуги в условиях чрезвычайного положения. Тарифы на регулируемые коммунальные услуги за июль повысились на 0,9%.

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