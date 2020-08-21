Казахстанцев призвали контролировать качество товаров

Поставить запрет некачественному внутреннему производству и некачественным услугам можно только с помощью самих потребителей. В Казахстане 18 миллионов потребителей. Это 18 миллионов требовательных контролеров качества товаров и услуг", - заявил Султанов.
Министр сообщил, что последние изменения, внесенные в законодательство, расширили инструменты для общественного контроля качества предоставляемых на рынке товаров и услуг, а также дали старт созданию полноценной национальной системы защиты прав потребителей.
Мы ввели трехступенчатую систему рассмотрения жалоб и работаем над созданием Единой информационной системы приема жалоб по принципу "одного окна", - уточнил министр.
По словам Султанова, Единая информационная система приема жалоб, а также создаваемый межведомственный совет "позволят сконцентрировать все меры защиты прав потребителей в одном месте и обеспечат должный контроль за эффективностью принимаемых госорганами решений".
Ранее сообщалось, что ведомство работает над созданием национальной товаропроводящей системы.
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