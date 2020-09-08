Аким Карагандинской области ознакомился с ходом уборочной кампании

Караганда. 7 сентября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек ознакомился с ходом уборочной кампании в регионе, передает Kazakhstan Today.

В Карагандинской области идёт уборочная кампания. Работы на полях начались раньше обычного на десять дней. Несмотря на то что осадков летом было не очень много, крестьяне говорят, что качество зерна будет хорошим. Ну а в случае дождливой погоды многие намерены спасать урожай с помощью сушильных комплексов, сообщили в акимате Карагандинской области.

Женис Касымбек в ходе рабочей поездки в Осакаровский и Нуринский районы встретился с аграриями и обсудил, как идёт уборка урожая, какая необходима помощь в связи с непростой эпидемиологической ситуацией.

В этом урожайном сезоне 33 крупных хозяйства области отправят в резервный фонд 36 тыс. тонн зерна, что на 6 тыс. тонн больше прошлогоднего. Это позволит весной сдерживать цены на хлеб. Стабилизационный фонд по традиции также будет заполнен овощами местных производителей. Фермеры области отправят на склад 2,5 тыс. тонн картофеля, 400 тонн моркови, 200 тонн капусты. И кормить будут не только нашу область, но и отправят свой товар в Алматы, Шымкент и Туркестанскую область.

В этом году выделили 760 млн тенге субсидий на минеральные удобрения. Это почти в 2 раза больше прошлого года. В результате площадь минеральных удобрений увеличилась на 147 тыс. гектаров. Какая ещё помощь нужна от местных властей, какие есть проблемы?" - поинтересовался Женис Касымбек на встрече с аграриями.

Сельчане сообщили, что сейчас не теряют и дня. Работа на полях идёт активная. Несмотря на карантинный режим, особых проблем нет. Аграрии обновляют сельхозтехнику, некоторые стараются увеличивать площадь посевов. А чтобы дождь не подпортил урожай, многие сегодня задействовали современные сушильные комплексы. Говорят, из-за постоянно меняющейся погоды это уже необходимость.

К примеру, в Осакаровском районе глава ТОО "Жана Ай" Вячеслав Шамордин презентовал современный сушильный комплекс на 5 тыс. тонн хранения.

Газгольдеры установлены, испаритель. Проводим пусконаладку. Всё автоматизировано. Единовременное хранение - 5 тыс. тонн. Сможем принимать и сушить 100 тонн зерна в час. Более 300 млн тенге потратили на эту установку, но мы понимаем, что сегодня этот комплекс может спасти нас от потерь", - рассказал Вячеслав Шамордин.

Всего в уборке урожая задействовано 2345 зерноуборочных комбайнов и 60 картофелеуборочных. Сельхозпредприятия обеспечены удешевлённым дизельным топливом.

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