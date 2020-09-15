Действие лицензии Зерновой страховой компании приостановлено на полгода

Нур-Султан. 14 сентября. Kazakhstan Today -Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка сообщило о приостановлении действия лицензии АО "Зерновая страховая компания" на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности сроком на шесть месяцев, передает Kazakhstan Today.

АО "Зерновая страховая компания" запрещается до истечения срока приостановлении действия лицензии заключать новые договоры страхования в обязательной и добровольной формах, включая продление действующих договоров страхования и их изменение, предусматривающее увеличение страховых премий, объема ответственности страховой организации, а также осуществлять страховой посредничество в качестве страхового агента по видам страхования в обязательной и добровольной формах, сообщило пресс-служба агентства.

Отмечается, что АО "Зерновая страховая компания" обязано выполнить принятые на себя обязательства по ранее заключенным договорам страхования в обязательной и добровольной формах.

Действие лицензии по видам страхования в обязательной и добровольной формах считается приостановленным со дня доведения постановления №77 до сведения АО "Зерновая страховая компания" (с 14 сентября 2020 года)", - говорится в сообщении.

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