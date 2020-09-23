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В Карагандинской области завершается уборка урожая

22.09.2020 12394
В Карагандинской области завершается уборка урожая
Караганда. 22 сентября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области к концу сентября планируется завершить уборку урожая, передает Kazakhstan Today.
 
Некоторые зерносеющие районы уже закончили работы. Несмотря на засушливое лето, валовой сбор зерна и средняя урожайность выше прошлогодней.
 
О ходе осенних полевых работ на аппаратном совещании в режиме онлайн доложил руководитель управления сельского хозяйства Сагынжан Апакашов.
 

На сегодня убрано 86,6% площадей зерновых. При средней урожайности 10,1 центнера с гектара намолочено 781,2 тыс. тонн зерна, в том числе 567,2 тыс. тонн пшеницы. В Жанааркинском и Шетском районах уборка зерновых завершена. Крупные зерносеющие предприятия Нуринского района собрали весь урожай", - сообщил спикер.

 
По его словам, в некоторых хозяйствах средняя урожайность достигает 15 центнеров с гектара. Под урожай 2021 года засыпано 91,8 тыс. тонн семян зерновых культур - это 87,4% от потребности. Картофель убран с площади 8 535 гектаров (83,6%). Собрано 175,8 тыс. тонн при средней урожайности 206 центнеров с гектара.
 
В этом году в области увеличили посадку овощей. В настоящее время урожай убран на площади 859 га (56,1%). Уже собрали 24 тыс. тонн при средней урожайности 279,6 центнера с гектара.
 
В уборке урожая задействовано 2345 зерноуборочных, 60 картофелеуборочных комбайнов, 300 единиц свальных жаток и 72 картофелекопалки.
 
Сельхозтоваропроизводителей обеспечили удешевлённым дизельным топливом. Растениеводы получают субсидии. Льготное кредитование предоставляется через финансовые институты АО "КазАгро".
 
Достигнута договорённость о поставках картофеля и овощей нового урожая в стабилизационный фонд области по фиксированным ценам. Планируется направить в запасы 3 443 тонны картофеля, 559 тонн моркови и 228 тонн капусты. В межсезонье местная продукция будет поставляться в социальные павильоны и супермаркеты, чтобы не допустить резкого скачка цен.
 
Также в целях стабилизации цен на хлеб планируется создание резервного запаса зерна в объёме 36,3 тыс. тонн.
 
Аким области Женис Касымбек дал поручения по формированию стабфонда.
 

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