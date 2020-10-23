Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - В ходе заседания проектного офиса по вопросам предпринимательства премьер-министру Казахстана Аскару Мамину презентовали проект интерактивной экономической карты регионов, которая позволяет определить их производственную специализацию, проводить анализ эффективности мер господдержки в разрезе регионов, отраслей и конкретных госпрограмм, передает Kazakhstan Today.

Интерактивная экономическая карта регионов должна стать основой для разработки региональных программ развития на 2021-2025 годы. Необходимо обеспечить актуализацию данных на периодической основе. Проектному офису следует определить исчерпывающий перечень показателей для акиматов и институтов развития", - сказал Мамин.

По данным пресс-службы премьер-министра РК, наиболее полные данные для интерактивной экономической карты предоставлены акиматами Костанайской, Карагандинской областей и города Шымкента, недостаточно активно прорабатывают вопрос Жамбылская, Туркестанская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области и Нур-Султан.

С 1 октября вступил в силу 6-й пакет поправок в программу "Экономика простых вещей", которые призваны оказать существенную поддержку в восстановлении экономической активности.

Так, включение Банка развития Казахстана как оператора программы позволит финансировать инфраструктурные проекты, направленные на импортозамещение. Предусмотрено сокращение сроков рассмотрения и выдачи гарантий фонда "Даму" с 25 до 15 рабочих дней.

Для проектов в сфере АПК внедрен механизм гарантий АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" в размере от 50 до 85%.

По состоянию на 19 октября по программе льготного кредитования "Экономика простых вещей" одобрено 2492 проекта на сумму 603 млрд тенге, просубсидировано 2192 проекта на сумму 364,5 млрд тенге.

Лидерами по проработке новых проектов стали город Алматы, Костанайская и Восточно-Казахстанская области, наименьшие показатели зафиксированы в Акмолинской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей.

Согласно поручению главы государства по внедрению цифрового контроля встречных обязательств бизнеса, премьер-министр поручил в месячный срок проработать вопрос внесения соответствующих изменений в законодательство.

Господдержка должна быть направлена на получение максимального эффекта. Поэтому необходимо контролировать встречные обязательства бизнеса. В первую очередь, в части сохранения занятости, увеличения налогов и объемов производимой продукции", - сказал Мамин.

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