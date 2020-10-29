В ЕАЭС утверждена новая версия структур таможенных документов

Москва. 28 октября. Kazakhstan Today - В Евразийском экономическом союзе с 1 апреля 2021 года изменятся структуры таможенных документов, передает Kazakhstan Today.

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила новую версию комплекта структур основных таможенных документов (декларация на товары, транзитная декларация и их неотъемлемые части - корректировка декларации на товары и декларация таможенной стоимости), а также новую версию структуры заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары.

В решениях нашли отражение предстоящие изменения в порядках заполнения таможенных документов по вопросам прослеживаемости товаров, маркировки товаров средствами идентификации и лицевых счетов плательщиков", - сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

В ведомстве отметили, что наибольшие изменения затронули структуру заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, так как это первые изменения с момента утверждения в 2017 году.

Принятые решения создают основу для внедрения в практику передовых информационных технологий. Это такие вопросы, как представление агрегированного кода по товарам, подлежащим маркировке, сокращение сведений при представлении информации о документах плательщика, являющегося иностранным лицом, а также предусмотрена возможность указания сведений о количестве товаров, подлежащих прослеживаемости. Эти нововведения обязательно отразятся на увеличении степени автоматизации операций, совершаемых таможенными органами, упрощении совершения таких операций и их прозрачности", - рассказал член коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Олег Панкратов.





В ведомстве уточнили, что решения вступят в силу 1 апреля 2021 года.

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