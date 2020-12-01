В Казахстане создадут Международный центр развития нефтегазового машиностроения

Нур-Султан. 30 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня в рамках исполнения поручения президента РК по развитию машиностроительной отрасли, подписано соглашение о создании Международного центра развития нефтегазового машиностроения, передает Kazakhstan Today.

Цель работы центра заключается в локализации производства товаров для нефтегазовой отрасли Казахстана путем открытия новых промышленных предприятий и сервисных центров, содействия инвестиционной деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра РК.

Отмечается, что данная инициатива окажет дополнительную поддержку отечественным товаропроизводителям и будет способствовать их максимальному вовлечению в закупки, проводимые операторами нефтегазовых проектов.

При создании центра будет использован опыт работы аналогичных центров исследований и разработок, созданных компаниями "Шелл" и "ЭНИ".

Центр будет финансироваться операторами нефтегазовых проектов и работать на некоммерческой основе", - добавили в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства