Казахстанцы тратят на еду больше половины заработка

Нур-Султан. 2 декабря. Kazakhstan Today - По данным статистики, более половины израсходованных казахстанцами средств уходит только на еду, передает Kazakhstan Today.

Во втором квартале текущего года денежные расходы домохозяйств составили 566,3 тыс. тенге, увеличившись на 4,2% за год. Доля расходов на продукты питания в общей сумме расходов домохозяйств составила 53,2%, или 301,1 тыс. тенге", - сообщает Ranking.kz .

Отмечается, что большая доля расходов семьи на продукты питания является негативным показателем. В таких странах, как США, Сингапур, Великобритания, Ирландия, Канада, Швейцария, Австралия, Австрия, продуктовая корзина занимает менее 10% расходов. Чем более развита и богата страна, тем меньшую часть в списке трат занимает еда.

В нашей же стране основную часть полученных реальных доходов казахстанцам приходится тратить на пропитание. Это, в свою очередь, не позволяет населению делать сбережения, вкладывать деньги в бизнес и инвестировать в финансовые инструменты", - подчеркивают эксперты.

В региональном разрезе меньше всего тратят на продукты питания жители столицы: 44,3% от общей суммы расходов. Наилучшие показатели также отмечены в Северо-Казахстанской и Костанайской областях: 45,3% и 45,5% соответственно. Всего в 5 из 17 регионов страны жители тратят на еду менее половины от общей суммы расходов.

При этом наибольшая доля затрат на питание наблюдается в Туркестанской (65,6%), Мангистауской (62,5%) и Атырауской (61,5%) областях.

Тем временем в городах республиканского значения - Алматы и Шымкенте - доля затрат домохозяйств на еду составила 49,6% и 52% от общих расходов соответственно.

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