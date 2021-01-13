В этом году квота на привлечение иностранных работников составила 0,31% от численности рабочей силы в РК

Нур-Султан. 12 декабря. Kazakhstan Today - Квота на привлечение иностранных работников в 2021 году составила 0,31% от численности рабочей силы в РК, передает Kazakhstan Today.

Ежегодная квота на привлечение в Казахстане иностранной рабочей силы (ИРС) на основании потребности работодателей в текущем году составила 0,31% по отношению к численности рабочей силы в республике или 29,3 тыс. единиц. На сегодняшний день в 1,7 тыс. предприятиях работают 14,6 тыс. иностранных граждан, при этом доля сотрудников-казахстанцев в организации составляет 96%, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

Среди разрешений на привлечение ИРС в 2021 году имеются следующие категории: 1354 разрешения по первой категории (руководители и их заместители), 7510 - по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям - 12 235 человек и 4170 человек, соответственно. Также на сезонные работы привлечены - 2976 человек", - сообщили в пресс-службе.

По ее информации, в прошлом году для защиты внутреннего рынка труда от неквалифицированной иностранной рабочей силы и сохранения рабочих мест для казахстанцев, квота для привлечения ИРС была сокращена на 40% по сравнению с 2019 годом, покрывая при этом потребность работодателей в дефицитных профессиях.

В 2020 году местными исполнительными органами выдано и продлено разрешений работодателям для привлечения ИРС в размере 17,3 тыс. единиц (59% от утвержденной квоты)", - отметили в МТСЗН.

Также сообщается, что в 2020 году была проведена 71 проверка предприятий, привлекающих более 30 человек из числа ИРС, что позволило выявить 608 нарушений. По результатам проверок работодателям выданы 113 предписаний, возбуждено 50 административных дел на сумму более 8,4 млн тенге. По итогам проведенных работ отозвано 32 разрешения на привлечение ИРС.

Отмечается, что в сравнении с 2019 годом в 2020 году снизилось количество выявленных нарушений трудового и миграционного законодательства (с 1006 до 608 случаев), а также диспропорция в оплате труда сократилась с 479 случаев до 1.





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