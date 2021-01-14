Объем производства в фармацевтической промышленности вырос на 47% по итогам 2020 года

Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - По итогам 12 месяцев 2020 года объем производства в фармацевтической промышленности вырос на 47%, передает Kazakhstan Today.

Этому послужило увеличение объема выпускаемой продукции на отечественных предприятиях. К примеру, объем выпускаемой продукции АО "Химфарм" увеличился в 2 раза. Кроме того, компания за последние 2 года увеличила объем экспорта в 2,5 раза. На сегодняшний день лекарственные препараты предприятия широко востребованы на рынках Центральной Азии и ЕАЭС. Продукция экспортируется в такие страны, как Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Монголия и Россия", - сообщили в пресс-службе МИИР РК.

Ведомство отмечает, что в текущем году планируется удвоить экспорт путём выхода на рынок Узбекистана. Также одним из важнейших вызовов является выход на лекарственный рынок Европейского Союза. К 2023 году планируется увеличить объем экспорта до 16 млрд тенге.

На сегодняшний день в портфеле предприятия более 120 наименований лекарственных средств 9 различных форм, производимых на 11 производственных линиях, а это является показателем того, что отечественный производитель представлен более чем в 10 терапевтических группах. Также высоких показателей достигла фармацевтическая компания "Dolce-Pharm". Предприятие увеличило объем выпускаемой продукции в 5 раз. Предприятие было образовано в 1998 году и за прошедшие 23 года сумело занять позицию национального лидера в сфере производства одноразовых ИМН. Сегодня компания выпускает около 200 наименований различной медицинской продукции. Производственный комплекс располагается в Алматинской области, поселок Ынтымак, где работает 450 человек. Завод имеет 6 производственных цехов", - проинформировали в МИИР.

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