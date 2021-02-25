Мамин разъяснил механизм розничного налога для объектов МСБ, пострадавших от карантина

Нур-Султан. 24 февраля. Kazakhstan Today - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин раскрыл механизм розничного налога, введённого для пострадавших от карантина объектов МСБ до восстановления их оборотов и платёжеспособности на уровне докризисного периода, передает Kazakhstan Today.

Аскар Мамин напомнил, что в послании главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий" правительству поручено предоставить право малому и среднему бизнесу, работающему в наиболее пострадавших от пандемии секторах, уплачивать розничный налог с оборота.

В целях реализации данного поручения с 1 января текущего года введен новый специальный налоговый режим розничного налога. Ставка налога установлена в размере 3% от полученного дохода. Налог будет поступать от индивидуальных предпринимателей в виде индивидуального подоходного налога, от юридических лиц в виде корпоративного подоходного налога", - написал Мамин в ответе на депутатский запрос.

Глава кабмина разъяснил, что налогоплательщики, применяющие данный режим, не будут являться плательщиками налога на добавленную стоимость независимо от размера оборота. Режим рассчитан на 2 года как антикризисная мера. Отмечается, что данный режим имеют право применять субъекты среднего предпринимательства.

Постановлением правительства РК от 2 февраля 2021 года №30 "Об определении видов деятельности для целей применения специального налогового режима розничного налога" определен перечень видов 2 деятельности, в котором предусмотрены те виды деятельности, на которые применялись ограничительные карантинные меры в период пандемии", - проинформировал он.

Так, для целей применения специального налогового режима розничного налога" определены 114 видов деятельности для применения специального налогового режима розничного налога. В перечень включены услуги по проживанию и питанию, деятельность в сферах розничной торговля непродовольственными товарами (одежда, текстиль, ковры и т.д.), технического обслуживания и ремонта автомобилей, транспорта (грузовые перевозки, автобусы, трамваи, троллейбусы), культуры (создание и показ кинофильмов, театры, концерты, цирки, библиотеки, музеи), спорта, туризма (туристические агенты и операторы), образования, а также услуги, оказываемые населению (услуги по ремонту, стирка и химическая чистка, парикмахеры и салоны красоты).

Этот режим, по словам главы правительства, обеспечит снижение налоговой нагрузки на субъекты МСБ и упрощение порядка оплаты налогов и платежей в бюджет.

Кроме того, субъекты среднего предпринимательства, применяющие общеустановленный порядок налогообложения, исчисляют и уплачивают КПН и (или) ИПН с налогооблагаемого дохода, следовательно, в случае сокращения полученных доходов, суммы указанных налогов, подлежащих к уплате в бюджет, также уменьшаются", - добавил Мамин.





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