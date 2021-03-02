Предпринимателям упростили исчисление налога и отменили другие выплаты

Нур-Султан. 1 марта. Kazakhstan Today - Для предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших от пандемии секторах введен новый специальный налоговый режим розничного налога, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба комитета государственных доходов, теперь им достаточно оплатить КПН/ИПН в размере 3% с оборота. Эта мера вводится в рамках исполнения поручения главы государства и является временной - ее действие продлится до конца 2022 года.

Режим добровольный, он предусмотрен для субъектов малого и среднего предпринимательства, признаваемых таковыми в соответствии с предпринимательским кодексом РК и осуществляющих один или несколько видов деятельности, определенных постановлением правительства РК для целей применения данного режима. Он рассчитан на 2 года.

Отмечается, что объектом обложения является доход без учета расходов, определяемый в общеустановленном порядке.

Для применения режима установлена ставка налога в размере 3% от объекта обложения. Налог будет поступать от индивидуальных предпринимателей в виде индивидуального подоходного налога (кроме налогов, удерживаемых у источника выплаты), аналогично, от юридических лиц - в виде корпоративного подоходного налога.

Те, кто изъявит желание перейти на специальный налоговый режим розничного налога, будут представлять декларации в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика, не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом. Они же не будут являться плательщиками социального налога.

Для перехода на указанный режим налогоплательщику необходимо представить в налоговый орган уведомление о применяемом режиме (форма прилагается). Переход производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором представлено уведомление о применяемом режиме налогообложения.

В текущий момент предприниматели могут представить уведомление по форме, размещенной на сайте комитета государственных доходов, посредством веб-портала "электронное правительство" и по почте или непосредственно на бумажном носителе в органы государственных доходов по месту нахождения налогоплательщика.

В дальнейшем, после согласования форм уведомлений в Министерстве юстиции РК, будет обеспечен перевод налогоплательщиков, представивших уведомления о переходе на специальный налоговый режим розничного налога, в соответствующие сроки.

В КГД добавили, что также введена норма, согласно которой оборот лиц, применяющих специальный налоговый режим розничного налога, не включается в минимум оборотов, установленный для целей постановки на учет по налогу на добавленную стоимость.

Те, кто являются плательщиками налога на добавленную стоимость и решили перейти на специальный налоговый режим розничного налога будут сняты с регистрационного учета в качестве плательщика НДС. Для этого не позднее пяти рабочих дней до начала применения такого режима необходимо представить налоговое заявление", - сообщили в КГБ.

В ведомстве добавили, что если осуществляется несколько видов деятельности, в том числе те, которые не вошли в перечень, определенный постановлением правительства РК "Об определении перечня видов деятельности для целей применения специального налогового режима розничного налога" №30 от 2 февраля 2021 года, то в таком случае налогоплательщик не вправе применять специальный налоговый режим розничного налога.

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК предлагает воспользоваться новой услугой виртуального помощника "KGDkantselyariya", созданного на площадке мобильного приложения Telegram.

Ранее первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов заявил , что правительство планирует полноценно охватить налогообложением бизнес, который получает денежные переводы через мобильные приложения и не выдает фискальные чеки.

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