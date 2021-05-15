В КГД рассказали о налоговых льготах для индивидуальных предпринимателей

НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ -В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан рассказали какой налоговый режим можно выбрать для индивидуальных предпринимателей, и какие льготные режимы действуют сейчас, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации КГД РК, в Налоговом кодексе предусмотрены специальные налоговые режимы для субъектов малого бизнеса, которые устанавливают упрощенный порядок исчисления и уплаты отдельных видов налогов, льготные ставки и другие механизмы, направленные на уменьшение налоговой нагрузки.

СНР для СМБ не вправе применять ИП, осуществляющие ряд видов деятельности (производство, хранение и оптовая реализация подакцизных товаров, реализация бензина, дизельного топлива и мазута, проведение лотерей, недропользование, сбор и прием стеклопосуды, сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов, консультационные услуги, деятельность в области бухгалтерского учета или аудита, финансовая, страховая деятельность и др.)", - уточнили в ведомстве.

Согласно информации, в Казахстане действуют следующие виды СНР для СМБ:

- СНР на основе патента;

- СНР на основе упрощенной декларации;

- СНР с использованием фиксированного вычета

Более того, для предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших от пандемии секторах, введен новый специальный налоговый режим розничного налога, который предусмотрен для субъектов малого и среднего предпринимательства

СНР на основе патента

Обязательные условия:

- не используется труд наемных работников;

- доход за год не превышает 3528-кратный размер МРП.

Патент вправе применять ИП, которые помимо соответствия вышеуказанным условиям, осуществляют деятельность в форме личного предпринимательства, а также, осуществляют один или несколько из 32 видов деятельности (деятельность такси, сдача в аренду).

Ставка ИПН составляет 1% к доходу, полученному за налоговый период. Предусмотрена возможность предоставления налоговой отчетности от одного месяца до года. Преимущественно данный режим применяют налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере услуг, по сдаче в аренду имущества.

СНР на основе упрощенной декларации

Обязательные условия:

- среднесписочная численность работников за полугодие не превышает 30 человек;

- доход за полугодие не превышает 24 038-кратный размер МРП.

Ставка ИПН составляет 3% от дохода (без учета расходов). Налоговая отчетность предоставляется 1 раз в полугодие. В упрощенной декларации отражаются подлежащие уплате в бюджет суммы индивидуального подоходного налога с доходов, а также отражаются ИПН с доходов, облагаемых у источника выплаты, и социальные платежи, как за самого ИП, так и с работников.

Режим применяют преимущественно налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере торговли, общественного питания, оказывающие прочие виды услуг. При этом в доход не включаются доходы в пределах 70 048-кратного размера МРП, полученные ИП путем безналичных расчетов с обязательным применением трехкомпонентной интегрированной системы", -пояснили налоговики.

СНР с использованием фиксированного вычета

Обязательные условия:

- среднесписочная численность работников за год не превышает 50 человек;

- доход за год не превышает 144 184-кратный размер МРП.

Предусмотрен дополнительный фиксированный вычет в размере 30% от суммы совокупного годового дохода, без подтверждающих документов (при соответствии определенным условиям), а также, помимо вычета по расходам на оплату труда, предусмотрено уменьшение налогооблагаемого дохода на 100% от фонда оплаты труда.

Для данного режима установлены более высокие (по сравнению с упрощенной декларацией) критерии по размерам предельного дохода и предельной численности работников.

Преимущественно режим применяют налогоплательщики, осуществляющие оптово-розничную деятельность, предоставляющие прочие виды услуг, а также работающие в сфере строительства.

СНР розничного налога

СНР розничного налога вправе применять налогоплательщики, признающиеся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и осуществляющие исключительно один или несколько видов деятельности, определенных правительством Республики Казахстан для данного режима. Ставка ИПН 3%. Объектом обложения является доход без учета расходов. Налоговый период - календарный квартал.

Данный режим действует с 1 января 2021 года и рассчитан на 2 года.

Введение режима розничного налога с единой льготной ставкой и освобождением от НДС и социального налога является временной и необходимой мерой поддержки для субъектов бизнеса, работающих в наиболее пострадавших от пандемии секторах экономики, и позволит им значительно упростить налогообложение", - разъяснили в комитете.

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